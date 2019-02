Lutonský patří Jablonci, na jaře bude hostovat v Prostějově

Narozdíl od prvních dvou noviců se však nezapojí do jablonecké zimní přípravy, ale v jarní části sezony bude hostovat v dalším klubu z druhé ligy Prostějově.

„Vedení Zbrojovky nastínilo, že by se mnou chtěli ukončit spolupráci a že se mnou nadále nepočítají do kádru,“ řekl na webových stránkách Prostějova pětadvacetiletý Milan Lutonský.

„V reakci na to se mi ozvaly nějaké týmy, takže jsem řešil, co by bylo pro mě nejvýhodnější. Chtěl jsem samozřejmě hrát nejlepší možnou soutěž, měl jsem i nějakou nabídku ze slovenské první ligy. Nakonec mi nabídl smlouvu Jablonec s tím, že půl roku bych hostoval v Prostějově, především kvůli tomu, abych se rozehrál. Na podzim jsem totiž herně příliš vytížený nebyl, na rozdíl od první ligy, kdy jsem nastupoval mnohem častěji. Doufám, že v Prostějově odehraju co nejvíce zápasů, abych pomohl týmu a dostal se do optimální herní pohody. V létě bych už pak měl jít na přípravu do Jablonce.“

Milan Lutonský odehrál v první lize v dresu Zbrojovky Brno 140 zápasů s bilancí šesti gólů a devíti nahrávek. V českých mládežnických reprezentacích v kategoriích od U16 po U20 nastoupil dohromady do 16 zápasů.