Z Olomouce do Ostravy. Slovenský záložník Lalkovič mění působiště

Rodák z Košic strávil mládí v londýnské Chelsea, ale v Premier League nikdy nenastoupil. Po několika zahraničních angažmá vloni na podzim zamířil do Olomouce a nyní se stěhuje do Ostravy.

„Je to zajímavý krajní hráč, který má velkou kvalitu ve hře jeden na jednoho, jako mladý kluk prošel zahraničím. Věříme mu, má chuť do další práce a chce se ukázat. V Olomouci nedostával tolik šancí, my věříme, že zvýší konkurenci v kádru. V průběhu jarní části jsme se přesvědčili, že je nutné kádr rozšířit a zvýšit v něm konkurenceschopnost,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Baník během úterka představil dva nové hráče; tím prvním byl nejlepší střelec Opavy Tomáš Smola. Oba hráči se v Ostravě zapojí 17. června do letní přípravy pátého celku nejvyšší soutěže.