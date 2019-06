Baník je ještě větší klub než Sigma, říká slovenský křídelník Lalkovič

Ostrava je pro fotbalového cestovatele už třináctým klubem v kariéře. Košický odchovanec působil v akademii Chelsea, hrál v Anglii, Nizozemsku, Portugalsku, Skotsku a Česku.

Nad Baníkem jste neváhal?

Zástupci Baníku mě sledovali v několika zápasech, zalíbil jsem se jim a potom to už šlo jako po másle. Přišli za mnou několikrát do Olomouce. Povídali jsme si o fotbale, o tom, co by ode mě očekávali a nakonec jsme se dohodli.

Jak těžké bude prosadit se?

Nikde to není jednoduché. Bude to záležet na mně, jak budu hrát, jak budu trénovat. Musím přesvědčit trenéra. Těším se na to. Baník je ještě větší klub než Sigma a pro mě je to krok dopředu. Uvidíme.

Zpočátku jste v Sigmě nehrál, ke konci jste se začal prosazovat víc. Čím to bylo?

Konečně jsem asi přesvědčil trenéra Jílka. Všude se říkalo, že co se týče práce dozadu, tak se mnou nebyl spokojený. Mám na to sice jiný názor, ale asi k tomu přispělo i to, že jsme zpočátku hráli o záchranu. Trenér mě ale až tak nezná, na rozdíl od hráčů, které kolikrát zná od malička. Byl jsme tam nový. Mám nějakou kvalitu dopředu, to tam věděli všichni a bylo to potom i vidět. Kdybych dal několik gólů i proti Teplicím, tak bych měl asi nejvíc branek z krajních záložníků. To je fotbal prostě. Teď jsem tu a je čas přesvědčit zdejšího trenéra.

Co říkáte tomu, že trenér Jílek šel z Olomouce do Sparty?

Víte co... Psalo se o tom už dost, že tam má jít. Ať se mu daří. Možná nikdy předtím nehrál o záchranu, takže fotbal, co hráli minulý rok... To mužstvo v Olomouci kvalitu má. Nevím, jak to bude vypadat nyní s novým trenérem, ale chlapce znám a budu je pořád sledovat. Mám tam i dost kamarádů, které jsem za osm měsíců získal. Je to pro něj ve Spartě velká šance, je to velký klub. Může se odrazit úplně jinam. Bude tam mít jinou kvalitu, jiné hráče, jiné charaktery, s kterými bude muset pracovat. Budu mu držet palce.

Jste útočný typ, který má problémy s bráněním?

Ne, ne, myslím si, že s tím problém nemám. Každý má na to svůj názor.

Když jste přicházel do Olomouce, chtěl jste se adaptovat na českou ligu. Jak se vám to povedlo?

Jsem spokojený. Hned po osmi měsících jdu do lepšího klubu, takže musím zaklepat – jen ať to tak jde dále. Chci něco dokázat s Baníkem, hrát před těmi lidmi. Je to dobré.

Čím vám Baník imponuje, že jste na jeho nabídku kývl?

Jsou tady ve vedení lidé, kteří už něco dokázali, a také v mužstvu. Úplně cítím, že se klub chce posunout nahoru. Bude krásné nové tréninkové centrum na Bazalech, takže klub jde nahoru, a doufám, že to tak půjde i nadále. Jsem tu, abych tomu pomohl.

Hodně to je i o zdraví. S tím jste měl po příchodu do Sigmy potíže. Je znát i tam pokrok?

Zdravotně – zase to zaklepu – se cítím velmi dobře. Neměl jsme vůbec problémy s tím, co mě předtím trápilo, takže spokojenost.

Jste zaměřený na anglický fotbal. O návratu jste neuvažoval?

Ani jsem to neřešil. Baník opravdu udělal hodně pro to, abych přišel. Toho si vážím. A liga se ještě hrála, když my jsme to s Baníkem řešili. Jsme spokojený tam, kde teď jsem.

V Baníku často byli slovenští fotbalisté. Nemáte mezi nimi kamarády?

S brankářem Budínským jsem byl v reprezentaci. A ostatní? Róbert Zeher tu hrával, že? Když hrál ještě za Košice, tak jsme mu podával balony, když jsem byl mladý. Pak šel do Opavy, z ní do Baníku. A teď hraje čtvrtou ligu proti mému otcovi. Už má svůj věk, už jen dohrává.

Baník hrál do poslední chvíle o poháry. Byla i to motivace?

Jasně, ale nebylo to v mých rukách. A je škoda, že se to nedotáhlo. Ale teď máme před sebou novou sezonu a je šance bojovat o ně znovu.

Má Baník na Slovensku zvuk?

Je to pořád značka. A doufám, že ho nyní bude sledovat i více lidí. Když budu dávat góly, tak se o tom bude psát. Hlavně ať vyhráváme a jsou všichni v klubu spokojení a fanouškové taky.

Vyhovuje vám, když jste středem pozornosti? Když je plné hlediště?

Samozřejmě. Pro fanoušky se fotbal hraje. Doufám, že je zvednu ze sedadla nějakými věcmi. A hlavně ať vyhráváme. Když mi to tam bude padat, bude to už něco navíc.

Fandové Baníku jsou hodně slyšet. Jak se těšíte?

To bude super. Viděl jsme nějaké zápasy v telce, oni nepřestávají zpívat, to je pak radost hrát.

Máte rád fotbal dopředu, ale trenér Páník sázel spíše na obranu. Toho se neobáváte?

Nebojím se toho. Všichni fotbalisté na hřišti si poradí s čímkoliv. Budu dělat to, co ode mě bude trenér chtít. A věřím, že přidám něco svého a že budeme spolu fungovat. Je ale hlavně na mně, abych přesvědčoval výkony a držel si pozici, do které se dostanu.