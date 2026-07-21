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Chance Liga 2026/2027

Kratina o korupční kauze: Musí zmizet zápasy, kde vás zaříznou. Liga je čistější

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
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  17:10
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.

Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci.
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
Sportovní ředitel fotbalových Teplic Štěpán Vachoušek na předsezonní tiskové...
44 fotografií
Před čtyřmi lety miliardář Milan Kratina neúspěšně kandidoval na místopředsedu svazu s vizí, že pomůže očistit fotbal. Razantní vůči korupci chce být i v pozici majitele prvoligových Teplic. „Musíme pořád pracovat na transparentnosti fotbalu na všech úrovních. A když se stane něco jako v případě Karviné, musíme jednat rychle,“ naráží na sázkařskou a korupční aféru, do které se zapletly kluby od první ligy až po nejnižší soutěže.

Přesto na prahu nové sezony tvrdí, že fotbal je čistší. „První a druhá liga se výrazně zlepšila, těžiště sázkařských afér je níž. Celé fotbalové prostředí ale musí tlačit na to, aby ze všech soutěží vymizely zápasy, kdy vás jednoznačně někdo zařízne. Nebo i nejednoznačně, ale je to tam vidět,“ vyzývá spolumajitel investiční společnosti Accolade, která severočeský tým převzala loni na jaře.

Jak hodnotíte vaše dosavadní působení v Teplicích?
Hodně jsme se věnovali budování organizace, to nás zajímá dlouhodobě. Aby klub byl pevný, stabilní. Tlačíme na Rudu Řepku (ředitele) a celý manažerský tým, aby se rozšířil a zkvalitnil. První linie je personální, vybudovalo se skautské oddělení, vylepšují se Teplice jako profesionální klub. A druhá část je FK Teplice jako budoucnost, tedy vše, co se týče infrastruktury.

Jak ligu ovlivnil příchod vás a dalších miliardářů?
Obraz ligy se díky novým vlastníkům změnil, podle mého názoru je to správně. Bavíme se s nimi, snažíme se mezi sebou víc diskutovat, protože všichni máme stejný zájem. Tedy aby kluby rostly, měly příjmy, proti tomu výdaje, ale všechno v harmonii. Dlouhodobě musí podnikání fungovat udržitelně. A nefunguje tak, že vezmete pytel peněz a někam ho nasypete. Pak jednou pytel peněz dojde a kluby krachují.

Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele

Ale teď jde kvalita ligy nahoru.
Věřím, že liga se zvedá, a věřím, že se zvedáme i my. Demonstroval bych to rád na tom, že my měli na několik hráčů docela zajímavé nabídky, ale neodchází nikdo, protože chceme udržet sportovní úroveň. Už nám v médiích pohřbívali Véču (stopera Večerku), že odchází, ale i on zůstal. A k tomu jsme tým doplnili. Chováme se jako standardní klub. Měli jsme vytipované desítky hráčů, se spoustou z nich se jednalo, o spoustu se bojovalo, a z toho nám vykrystalizoval nějaký počet.

Máte nějaký cenový strop za jednu posilu?
Nemáme žádný strop. Když uvidíme potenciál hráče za vysoké desítky milionů korun a uvěříme, že ho prodáme za vysoké stovky milionů, tak to zvážíme. Ondra Kania z Liberce zainvestoval, někteří hráči se povedli, prodává je se ziskem. My bychom chtěli, aby to byl nejen výsledek skautského týmu, ale i naší akademie. Dobrý sportovní ředitel – a to je mírný tlak na Štěpána Vachouška a sportovní úsek – se pozná tak, že má v dlouhých řadách, ne každý půlrok, kladnou bilanci nákupů a prodejů. Štěpán tím, že nikoho nemohl sedm let koupit, má bilanci dobrou. (Vachoušek: Akorát jsem víc šedivý.)

Kluby s novými majiteli investovaly desítky milionů korun do posil, trh s hráči se přehřál. Pokračují finanční války jako při vašem vstupu do klubu?
Řekl bych, že ta spirála se hodně zastavila. Všichni z nových klubů si chtěli posílit kádry, to se stalo, teď už úplně nevidíme šílenství, že by se protočily desítky hráčů v jednotlivých klubech. Je to o doplňování a stabilitě, u nás i v jiných klubech. Chtěli jsme kreativního záložníka, máme Marcela Čermáka. Chtěli jsme navýšit počet stoperů, máme je. Co se týká útoku, zvažovali jsme, zda ho posílíme. Ale pak by třeba neměl prostor mladík a náš odchovanec Idris Hopi. Pokud trh vyplivne ještě zajímavá jména, možná dojde k nějakému posílení, ale kde nás nejvíc tlačila bota, byla kreativita. A na to jsme opravdu zareagovali.

Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci.
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
Sportovní ředitel fotbalových Teplic Štěpán Vachoušek na předsezonní tiskové konferenci.
Nové dresy fotbalových Teplic na ligovou sezonu 2026/27.
44 fotografií

Takže Teplice budou předvádět atraktivnější fotbal?
Pořád věříme, že když nedostaneme gól, neztrácíme body. Ale můžeme ho nedostat cestou Chelsea nebo cestou Španělska. Náš trenér Zdenko Frťala je mladík vedle De la Fuenteho, kouč španělské reprezentace je o devět let starší. Cesty k nule jsou různé a uvidíme, jak se to dá všechno zkombinovat.

Minulá sezona byla vaše první kompletní v Teplicích. Změnila váš pohled na fotbal a ligu?
Pro mě je zajímavé to prostředí sledovat, učím se. Já jsem laik, velký ve sportu, možná menší ve vedení organizací. Ale sportovní klub jsme nikdy nevedli. Já k tomu přistupuji s pokorou a s tím, že odpovědnost je na sportovním a manažerském vedení. Snažím se klukům dávat volnou ruku, aby se klub rozvíjel. Co bylo překvapivé, že se nám podařilo v uvozovkách kopírovat předchozí sezonu, ta podobnost byla až neuvěřitelná. Jinak klasicky po hlinkovsku, převedu to z hokeje do fotbalu: sem tam jsme měli štěstí, sem tam jsme měli smůlu, v některých zápasech jsme byli lepší, nevyhráli jsme, v některých jsme byli horší, vyhráli jsme. A bohužel zápasů, které skončily pro nás lépe, bylo o něco méně. Tak to je. Věřím, že letos nám všem uděláme více radosti. Ale opravdu musíme makat na všech úrovních a dlouhodobě.

Ligu pošpinila Karviná, za korupční aféru byla přeřazená o patro níž. Štve vás to jako bojovníka za čistotu fotbalu?
Je důležité, aby se i média zajímala, co se děje také na dalších stupních soutěží. Těžiště sázkařských afér není první a druhá liga. Bohužel zrovna Karviná to asi řešila, jak to řešila. Ale neviděl jsem spis, nepřísluší mi to hodnotit, znám případ jen z tisku.

Rozhodčí a VAR hodnotíte jak?
Věřím, že to bude lepší, uvidíme, s čím přijde nová komise rozhodčích. Všem nám záleží na tom, aby podmínky byly co nejrovnější, transparentní. Celá liga má zájem, aby fanoušek i my jsme měli co nejlepší pocit z toho, co se děje na hřišti. Rozhodčí jsou samozřejmě vždy pod tlakem, jsou jen lidi a dělají chyby. Všichni chceme, aby se o nich mluvilo co nejmíň.

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A o jakém umístění pro novou ligovou sezonu jste mluvil před hráči v kabině?
Nechodím do kabiny před tým, abych vyhlásil naše cíle, to nechávám na klucích z vedení. Věříme, že budeme nejméně v prostřední skupině. Samozřejmě růstu se meze nekladou. Budeme příjemně překvapení, když budeme výš, a budeme bojovat, když to bude níž. I náš cíl pro poslední sezonu byla prostřední skupina, nevyšlo to. Zase jsme dvojnásobní šampioni skupiny o záchranu, kdo může říct, že to takhle back to back obhájil? (úsměv)

Vyjmenujete šest týmů, které by kádrem měly patřit pod vás?
Mohl bych i osm, ale nehodí se to říkat. My věříme, že náš kádr je lepší než osmi dalších. Skutečně chceme být výš, s příchody dalších hráčů se kvalita zvyšuje. Když si shrneme posledních 12 měsíců, opravdu jsme v osmičce až desítce klubů, které nejvíc investují do hráčů. A to, abychom je udrželi nebo případně přivedli nové.

Fanoušci na sociálních sítích ovšem nezřídka do Teplic šijí. Čtete si jejich komentáře?
Socky jsou mor, takže já mám kvůli fotbalu historicky jen Twitter (nyní X), občas se tam koukám. Máme tam asi 12 fanoušků, všechny už mám nakoukané. I na tomhle musíme zapracovat, abychom měli místo 12 aktivních fanoušků na Twitteru 12 tisíc. Pak ať na nás hážou hnůj. Sem tam se člověk dozví zajímavé informace. Jak jich máme limitovaný počet, jsou to srdcaři, častokrát píšou validní nápady a věci. Oceňuju některé názory. A vlastně si to rád čtu, je to zajímavé.

O dalších sítích přehled nemáte?
Ruda mi říká, co se píše na Facebooku, marketingový ředitel Martin Kovařík zase na Instagramu. (smích) Pište nám všem! My se pokusíme reagovat. Čím víc budete psát, tím víc nám to pomůže do algoritmů a budeme úspěšnější. Na sockách.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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