Liberecký gólman Knobloch zářil. Byli jsme šťastnější tým, uznal

„Byli jsme šťastnější tým. Věřili jsme si sice, že tady máme šanci uspět, ale když spočítáme počet vyložených šancí, tak Jablonec jich měl mnohem víc. Vzadu jsme to ale ve druhé půli ubojovali a výhru udrželi,“ liboval si Milan Knobloch, jenž poprvé v sezoně udržel pro Slovan čisté konto.

Při které situaci vám zatrnulo nejvíc?

Asi při té šanci úplně na konci. Sice to bylo takové nedůrazné zakončení doprostřed brány, ale kdyby to ten hráč dal trošku vedle mě, tak to byl gól. Naštěstí mi míč spadl do koše.

Potřetí v řadě jste bodovali, takže zabrala trenérská změna?

Asi jo, ale nemyslím si, že to předtím byla vina trenéra Hoftycha. S nově příchozím trenérem nám pomohli i noví kluci, tým se doplnil, přišli dobří hráči a v tomhle složení jsme silnější. Vnímáme, že jsme třikrát neprohráli, nějaké body už máme, ale pořád je to málo. Potřebujeme jich ještě víc a víc, abychom se dostali do té prostřední skupiny a nebyli v nebezpečné červené oblasti.

Jedním z nových hráčů je Tupta, který dal už podruhé za sebou vítězný gól, jak je těžké čelit jeho střelám?

Jsou to hodně nepříjemné balony, jdou rychle přes zeď dolů a musím říct, že mu to tam takhle padá i na trénincích, strašně těžko se to chytá. Ten kop, který předvedl v derby, prostě umí, není to náhoda. A je asi trochu podobný tomu stylu, jak to kope Ronaldo.