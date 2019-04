Konečně zase hrajeme důrazně, jeden za druhého, těší ostravského Jiráska

„Chtěli jsme potvrdit pohárové vítězství s Libercem, protože předtím se nám nedařilo,“ řekl Jirásek. „Do utkání s Teplicemi jsme vstoupili se stejným nasazením jako proti Liberci. Dali jsme rychlé góly, což nám pomohlo.“

Zažil jste někdy, aby ze čtyř přímých střel na branku během 26 minut padly čtyři góly?

Už s Libercem jsme měli hodně zakončení, ale balon vždy někdo zblokoval, nebo ho chytil gólman. Je dobře, že jsme byli tak produktivní.

Co rozhodlo?

Ta efektivita, a hlavně znovu hrajeme důrazně, jeden za druhého. Tlačíme na soupeře, kteří nám nevyjíždějí do brejků. Při zakončení jsme u branky soupeře ve velkém počtu a dokážeme situace dohrávat. V tom je asi největší rozdíl oproti těm předešlým nevydařeným zápasům.

Proč to nešlo dříve?

Těžko říct. Měli jsme šňůru zápasů, v nichž se nám dařilo a vyhrávali jsme. A i když to herně nebylo úplně ono, zlomil to vždy nějaký gól. Pak jsme ale měli zase sérii, kdy jsme nedávali góly a z první šance naopak inkasovali. I když s Libercem jsme také prohrávali, ale nesrazilo nás to. Asi jsme na to už byli připravení, že do toho musíme jít jinak. Doufám, že to tak bude pokračovat.

Proti Teplicím jste odehrál stý zápas v první lize. Užil jste si ho?

Hlavně jsme rád, že jsme vyhráli, na počet utkání tolik nekoukám. Ale shodou náhod to bylo proti Teplicím, kde jsem půl roku hrál. Věřím, že nás ta výhra psychicky povzbudí.

Na tu stovku jste čekal docela dlouho, protože předtím jste v lize nehrál. Jaké bylo čekání?

Je fakt, že jsem nějakou dobu nehrál, ale s Teplicemi to byl zase můj druhý zápas rychle po sobě. Jsem za tu šanci rád. A hlavně za tři body. Potřebovali jsme je, abychom zvedli hlavy a dařilo se nám.

Nemanja Kuzmanovič z Baníku Ostrava (vlevo) slaví gól proti Teplicím, gratuluje mu Milan Jirásek.

Vnímáte, jak se na vás dotahují mužstva pod vámi?

Samozřejmě. Umístění v první šestce jsme si vybojoval poctivou prací, i když jsme si to před sezonou za cíl nedávali. Ale když jsme se tam dostali, byla by škoda o tuto pozici přijít.

A příjemnější zřejmě bude i pohled na trenérovu speciální tabulku, kterou vám spočítal z pěti předešlých ligových kol, během nichž jste nevyhráli, že?

Nevím, jestli nám ji zase bude ukazovat, ale ta nynější výhra nám pomohla. Už těch zápasů není moc a rozhodovat může každý bod.