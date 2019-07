Jirásek: Na oslavy moc nejsem, ale gól je pro dceru a manželku

„Po kratší přípravě to bylo moje první utkání, ale přáteláků bylo dost. Hlavně jsem rád za ty tři body. Navíc to bylo derby, které je vždycky vypjaté. Zaplať pánbůh, že to dopadlo takto,“ řekl Jirásek, který svou trefou oslavil i narození dcery Lilyen.

„Narodila se před měsícem a půl,“ uvedl záložník. „Akorát to vyšlo, že v prvním zápase, co jsem hrál, jsem dal gól.“

Takže pro to jste si dal prst do pusy?

Nedávno jsme točili nějaké věci na instagram a tam jsem si strkal prst do pusy, tak jsem si na to vzpomněl. Na oslavy moc nejsem, moc gólů ani nedávám, ale udělal jsem to i kvůli manželce. I pro ni byl ten gól.

Co říkáte tomu, že Baník dal v Karviné gól až ve třetím ligovém utkání?

S klukama jsme se bavili, že co jsme tady dva roky, tak jsme Karvinou na jejím hřišti neporazili. Bylo to takové prokleté. Určitě nám to pomůže do dalších zápasů.

Před prvním gólem jste hlavičkoval. Jak jste se k ní před vysokým stoperem Kouřilem dostal?

Nejsem úplně typologický hlavičkář, ale viděl jsem, že tam je díra, tak jsem si zkusil naběhnout z druhé vlny. Filous (Fillo) tam dal super centr, trefilo mě to do hlavy, jen jsem se snažil mířit na bránu, na vzdálenější tyč. Gólman ještě stačil míč vyrazit, ale Smolič (Smola) tam suprově dobíhal a dorazil to. Trošku i se štěstím, ale zlatý gól.

Výborně jste začali, ale pak jako byste podobně jako minule doma s Libercem (1:2) polevili. Proč?

Dali jsme rychlý gól, což se nám povedlo i v minulém zápase. Mělo to podobný průběh, kdy jsme přestali trošku hrát. Karviná se tlačila dopředu, hrála opravdu poctivě, chodila do všeho naplno. Byl to těžký zápas, ale napravili jsme ten předešlý.

Takže vás to povzbudí?

Je to pro nás psychická vzpruha. A důležitá výhra je i pro to, aby nám týmy v čele ligy neodskočily. Doufám, že se už budeme jen zlepšovat.

Jak moc vám zatrnulo při šancích, které Karvinští měli?

Domácí jich měli plno. Bylo to pak takové otevřené na obě strany. My jsme také měli náznaky brejků, ale nebyli jsme schopni je zakončit gólovou střelou a museli se zase rychle vracet. Bylo místy takové rozhárané.