Heča vrší nuly, pohodu ve Slovácku našel i díky novému trenérovi

„Zaměřili jsme se na defenzivu, od které se můžeme odrazit. Zatím se nám to daří, jsme poctiví, kluci výborně brání, soupeři nemají tolik šancí jako na jaře. Věřím, že to bude pokračovat,“ říká Heča před sobotním domácím utkáním s Jabloncem (od 17 hodin).

Složení obrany se z poloviny změnilo. Do sestavy se začlenili Vaško s Ndefem. Pomohlo to?

Kluci jsou noví, ale hlavně se plní věci, které si řekneme. Začíná to už od vrchu, dobře bráníme i nahoře. Stopeři to pak mají jednodušší, do vápna nelítá tolik nebezpečných balonů.

Máte devět bodů po šesti kolech. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Máme dvě vítězství, tři remízy, alespoň jedna mohla být výhra, ale začátek bereme kladně. Nezvládli jsme jenom zápas v Mladé Boleslavi.

A už máte za sebou duely se čtyřmi účastníky evropských pohárů a před sebou daleko přívětivější los.

Takhle se na to nedívám. Soutěž je vyrovnaná, týmy se přes léto proměnily, poznávají se. Což je i případ Jablonce. Má nového trenéra (Luboš Kozel). Vždycky to byl nepříjemný soupeř, teď má po delší době dobré výsledky, a co jsem viděl, herně také vypadali lépe.

Oddechli jste si hodně, když jste před dvěma týdny porazili Ostravu a poprvé v kalendářním roce doma vyhráli?

Jasně. Potřebovali jsme to. Už jen proto, abychom potěšili naše fanoušky. Ještě navíc proti Baníku v zápase, který byl vypjatý až do konce.

Zdá se, že změna trenéra, ze které panovaly obavy, byla pozitivním impulzem, že?

Asi ano. I když to nemůžu hodnotit jako jiní kluci. Vrátil jsem se loni a změnu jsem zase tolik nevnímal.

Každopádně nový kouč Roman West vás často po zápasech chválí.

Potěší to. Ale snažím se to moc nevnímat, oprostit se. Jestli je spokojené okolí, je jedna věc, druhá, jestli jsem spokojený sám, jak to vyhodnotíme s trenérem. Výkony řešíme mezi čtyřmi očima.

Srážka Indrita Tuciho a brankáře Milana Heči.

Novým trenérem gólmanů se stal Petr Drobisz. Byla to pro vás velká změna?

Práci jsme si nastavil jinak, odlišněji i trénujeme. Vyhovuje mně to, cítím se dobře. Pak se to může odrážet v zápasech.

Je poznat, že má spoustu zkušeností?

Každé oko to vidí jinak a je dobré mít jiný pohled. Není mi dvacet, aby mi říkal, co a jak mám přesně dělat. Už mě nepředělá. Za ty roky mám něco naučeného. Pracujeme ale na drobnostech, které v dnešním fotbale rozhodují. I chytání je o detailech.