Moje hostování v Bohemians byl nejlepší krok, hlásí plzeňský Havel

Výrazně mu pomohlo loňské jarní hostování v Bohemians, kde znovu našel herní pohodu. V té je v poslední době celá Viktoria, jenže v minulých týdnech ji krátce před plánovaným utkáním se Spartou přibrzdila koronavirová nákaza.

Jak vás poznamenala nucená pauza, kvůli které byly odložené dva zápasy?

Samozřejmě to není nic příjemného, byli jsme na nějaké vlně a těšili jsme se na Spartu. Pak ale přišlo tohle. Ale taková je prostě doba, koronavirus chytlo víc týmů. Teď bude zápas za zápasem a na to se hrozně těším. Třeba to bude naše výhoda.

Byl jste také mezi nakaženými?

Já už jsem si to prodělal dřív a prožíval jsem to celkem v klidu. Byl jsem lehce nachlazený a měl jsem rýmu, takže v pohodě.

Může být komplikací, že kvůli covidu bude Plzeň v následujících týdnech zřejmě čekat náročnější program než její soupeře?

Jak už jsem říkal, nemyslím si, že by to měla být nějaká nevýhoda. Máme tam pohár, ligu, nějaká odložená kola… Minulé jaro jsme přesně takhle středa-víkend hráli a bylo to super. Připraveni jsme dobře.

Vy osobně tedy preferujete systém, kdy se hraje i v týdnu?

Jojo, je to super. Každý má radši zápasy než tréninky.

Před pauzou jste byli celkem rozjetí, vyhráli jste tři ligové zápasy v řadě. Bylo to ideální rozpoložení, ve kterém jet na Spartu?

Určitě to bylo super, že jsme najeli na vítěznou vlnu. Je to pár týdnů zpátky, ale věřím, že na vlně zůstaneme a budeme vyhrávat dál.

V neděli vás doma čekají České Budějovice...

Tím, že jsme měli vynucenou pauzu, se na zápas strašně těšíme. Pro nás v každém zápase existuje jen vítězství.

Pohled na tabulku je pro vás už o něco příjemnější než dřív, i když k pohárům ještě nemáte úplně blízko. Čeho ještě můžete v sezoně dosáhnout?

Nerad bych něco vyhlašoval. Jdeme zápas od zápasu v lize i v poháru, cíle tady jsou vždy nejvyšší. Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo.

Právě pohár vás čeká hned ve středu, přijede Liberec. Jak momentálně vaši účast v MOL Cupu vnímáte?

Samozřejmě se může zdát, že je to v naší pozici životně důležité, ale my to tak bereme každou sezonu, že chceme vyhrát ligu i pohár. Bohužel v lize teď ztrácíme, ale i ji bereme vážně.

V této sezoně jste se zabydlel v základní sestavě. Jak si užíváte svou nynější pozici?

Samozřejmě jsem šťastný za svoje vytížení, že můžu být na hřišti. To je přeci pro fotbalistu to nejdůležitější. Užívám si to, ale užíval bych si to ještě víc, kdybychom měli víc vítězství.

Před rokem jste strávil jaro na hostování v Bohemians. Jak vám tato etapa pomohla?

Za mě to byl nejlepší krok, co jsem mohl udělat. Ať už po stránce sebevědomí, ale hlavně vytíženosti, kterou jsem tu moc neměl. Jsem hrozně vděčný, že jsem tam mohl být.

Co vám dokáže udělat na hřišti největší radost? Pomineme teď vítězství, mám na mysli individuální věci.

Jsem rád, když se mi povede nějaká akce nebo nahraju na gól. Každého hráče tohle potěší. Někdy se člověk chytne i dobrou akcí, povedeným skluzem… Chtěl jsem dodat před plnou tribunou, což teď bohužel není.

Jak nahlížíte na současnou Viktorii? Dokážete ji porovnat s tou z předchozích let?

Nerad bych to porovnával s roky před. To, co tady bylo, bylo něco neuvěřitelného. Mám štěstí, že jsem si mohl s kluky, jako je Limba (David Limberský), Dan Kolář, Marek Bakoš, Hubňa (Roman Hubník) nebo Milan Petržela, ještě zahrát. To jsou zkušenosti k nezaplacení a jsem rád, že jsem u toho mohl být chvilku s nimi. Současná Viktorka je trošku jiná, ale věřím tomu, že budeme dělat vše pro to, abychom ji udrželi tam, kam patří a kde si ji fanoušci zaslouží.