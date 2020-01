Havel: Bohemka byla správný krok, ale jsem rád, že jsem zpátky

„Motivaci mám velkou a dám do toho všechno,“ svěřil se pětadvacetiletý Havel po dnešním prvním přípravném duelu na stadionu v Luční ulici. Plzeň porazila druholigové Ústí nad Labem 4:1, Havel nastoupil na pravém kraji obrany do druhého poločasu, který byl co do skóre vyrovnaný.

Jak hodnotíte první herní test?

Zápas jsme zvládli, vyhráli jsme. Ale co se týká druhého poločasu, který jsem odehrál, měli jsme tam hodně ztrát. Určitě jsme si to představovali trošku jinak a něco si k tomu s trenérem řekneme. Ale já jsem hlavně moc rád, že jsem zpátky, že jsem tady a můžu bojovat o místo.

Cítíte pod novým trenérem Adriánem Guľou větší šanci, než to bylo pod jeho předchůdcem Pavlem Vrbou?

To ukáže čas. Jsem každopádně hodně namotivovaný, chci do toho dát všechno a uvidíme, na co to bude stačit. Věřím, že šanci máme všichni stejnou, poperu se o to.

Se svým výkonem proti Ústí nad Labem jste spokojený?

Nerad sám sebe hodnotím, raději ať to dělají jiní. Vím, jaké tam byly chyby. Konkrétně si vyčítám jeden nepovedený centr, který měl dopadnout úplně jinak. Šlo to za branku, to by se stávat nemělo a je jedno, na jakém se hraje terénu. Ale ať mě raději zhodnotí jiní, sám se sebou si to proberu večer v hlavě... (úsměv)

Máte na pravé straně obrany od trenéra Guľy jiné úkoly, než na co jste byl zvyklý pod koučem Vrbou?

Je to podobné. I pan Guľa chce, abychom hráli hodně útočně. Nějaké automatismy, na které jsme byli zvyklí, určitě zůstaly. Ale každý trenér má své věci, které se nám snaží vštípit. Snažíme se pracovat na detailech, které po nás žádá. Abychom byli na soupeře dotlačení, hned sbírali míče, tlačili se do presinku. Občas v tom někdo vypne, stane se to i mně, na tom musíme pořád pracovat a pilovat to. V trénincích je to teď velká jízda, každý cítí šanci a rve se o ni. Tak by to mělo být. Já jsem moc rád, že jsem se vrátil do téhle skvělé kabiny, to je úžasné.

Berete to tak, že hostování v Bohemians bylo za trest?

Vůbec ne! Bohemka byla správný krok a já jsem rád, že jsem ho na podzim udělal. I tam jsou skvělí kluci, mám v Bohemce hodně kamarádů. Ale budu se opakovat, teď jsem rád, že jsem zpátky v Plzni.