Splněný sen, řekl Havel po premiéře v reprezentaci. A teď už na Spartu

„Ze hřiště jsem fanoušky nevnímal. Když jsem si ale ve druhé půli sedl na tribunu a viděl, kolik Ukrajinců tleská, bylo až neuvěřitelné, kolik jich bylo. Vypadalo to, že jich je víc než Čechů,“ prohodil sedmadvacetiletý Havel po remíze 1:1.



Plzeň - Sparta Sobota 19.00 online

Do zápasu nastoupil od úvodní minuty, po přestávce ho nahradil Aleš Matějů. „Jsem moc rád, že jsem se do nároďáku mohl podívat, je to určitě můj splněný sen. Jsem rád za šanci, že jsem si mohl kopnout. A teď přepínám zase na klub. Chci ve Viktorce podávat co nejlepší výkony a uvidíme, jestli to pak bude stačit na další reprezentační pozvánku,“ konstatoval odchovanec pražských Bohemians 1905.



Viktoria po vyřazení z pohárové Evropy a následné porážce s nováčkem z Hradce Králové neprožívá ideální období, hlasitě se hovoří i o prodeji klubu. A do toho tým zítra čeká jeden z vrcholů podzimu, domácí bitva proti pražské Spartě.

„Já se na ten zápas hodně těším. Souboje se Spartou jsou vždycky sledované na všech úrovních a i pro nás hráče je to určitě jeden z nejdůležitějších ligových momentů,“ mínil Havel. Fakt, že na druhé straně bude stát trenér Pavel Vrba, který byl u zrodu zlaté éry Viktorie a koučoval i jeho, už ale nijak mimořádně nevnímá. „Myslím, že úplně stačí, jak speciální náboj mají za ty roky zápasy mezi oběma kluby,“ pousmál se obránce Viktorie.



Sparta je na čele tabulky a v lize ještě neprohrála. Plzeň na ni z druhé příčky ztrácí jediný bod. „Je to jeden z klíčových duelů podzimu, proto ho chceme zvládnout,“ prohlásil Havel.