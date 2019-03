Běhavý a bojovný soupeř, říká o Bohemians plzeňský Havel

Liga teď měla dva týdny přestávku, k čemu jste ji využili?

Potřebovali jsme pořádně zregenerovat, ale hlavně taky potrénovat. Přes týden jsme makali, o víkendu odpočívali. Myslím, že to splnilo účel a na zbytek sezony jsme maximálně připravení.

Po pauze přijede do Plzně tým Bohemians 1905. Soupeř, kterého vy velmi dobře znáte. Jaký očekáváte zápas?

Čeká nás hodně náročné utkání, to jsou proti Bohemce všechny. Je to běhavý a bojovný soupeř. Vychází z hlubokého obranného bloku, odkud vyráží do rychlých brejků. Na to si musíme dát pozor.

Co ještě udělat proto, abyste se vrátili na vítěznou vlnu?

V první řadě musí začít každý u sebe. Vrátit se k fotbalu, který chceme předvádět. Hrajeme doma, budeme rádi, když vyhrajeme a předvedeme fanouškům výkon, který si za svoji podporu zaslouží.

Plzeň - Bohemians Sledujte od 17.30 online.

Minule jste proti Bohemians rozhodl o vítězství právě vy svým gólem. Rád byste na to navázal?

Ten gól jsem tehdy ani neslavil, protože to bylo jen krátce po mém příchodu z Bohemky. Ani teď nebude důležité, kdo dá gól, hlavně abychom vyhráli.

Jste ještě s někým z týmu soupeře v kontaktu? Proběhlo před zápasem nějaké hecování?

Je tam pořád spousta kluků, s nimiž jsem ještě hrál, ale zatím se necháváme být. Všechno si zhodnotíme až po zápase.