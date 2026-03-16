Chance Liga 2025/2026

Havla návrat do Plzně bolel: Po srážce s Memičem jsem si cpal tampony do nosu

Ervín Schulz
  13:01
Poprvé od lednového odchodu se vrátil do Plzně, kde s krátkou pauzou působil od léta 2017. A pro obránce Milana Havla to byl bolavý a smolný nedělní podvečer. S Bohemians 1905 si odvezl porážku 0:2, těsně před prvním inkasovaným gólem byl navíc ošetřovaný kvůli krvácejícímu nosu.
Milan Havel z Bohemians se v Plzni po srážce zranil.. | foto: Chaloupka MiroslavČTK

„Nějak jsem se srazil s Memou (Memičem), cítil jsem lehké křupnutí v nose, ale zlomené to nemám. Akorát mi tekla krev, sudí mě vykázal ze hřiště. Snažil jsem si tam co nejrychleji narvat tampony, abych byl co nejdřív zpátky. Bohužel hra nějak plynula a pustili mě na hřiště až ve chvíli, když jsme tahali míč ze sítě,“ líčil jedenatřicetiletý Havel.

Ve 24. minutě ještě za stavu 0:0 mohl sám otevřít skóre, po náběhu do šestnáctky ale z dobré pozice přestřelil. „Asi jsem zbytečně volil razanci. Viděl jsem, že Sampson (Dweh) jde proti mně skluzem. Asi jsem zbytečně zvolil razanci místo nějaké umístěné střely,“ litoval.

Když se blížil z Prahy k Plzni, vybavily se mu krásné vzpomínky. Vždyť s Viktorií získal dva tituly, zahrál si Ligu mistrů, evropské poháry. „Je to chvilka, co jsem odešel, takže zápas byl trošku jiný. Strašně jsem se těšil, vždyť jsem tady prožil velkou část kariéry a vždy sem budu jezdit rád. Rád uvidím kluky a fanoušky,“ uvedl Havel.

Zklamaný byl ale z výsledku. Především v první půli mohli klokani myslet na bodový zisk, ale své šance nevyužili. „Bojoval jsem za Bohemku a chtěl jsem vyhrát. Nebojte, šatnu jsme si nespletl. I když, kluci si ze mě dělali srandu, brali mě za ruku. Kovy (záložník Jan Kovařík) mí povídal, ať hlavně hraju s nimi, za zelenobílé,“ smál se.

Odměna, kterou slíbil spoluhráčům v kabině za vítězství, ještě musí na vyplacení počkat. „Věřím, že příležitost ještě přijde a jednou to klukům rád zaplatím. Myslím, že jsme byli na Plzeň skvěle připraveni, ale když si vytvoříte tolik šancí, prostě tady musíte něco proměnit. Sám si nepamatuji, že by v první půli proti nám měl někdo tolik možností, když jsem tady ještě hrál,“ uvažoval.

S Bohemians bude mít ovšem po reprezentační pauze ovšem úplně jiné úkoly. Z dvanácté příčky má tým pouze čtyřbodový náskok na barážové pozice.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
