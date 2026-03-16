Havla návrat do Plzně bolel: Po srážce s Memičem jsem si cpal tampony do nosu

„Nějak jsem se srazil s Memou (Memičem), cítil jsem lehké křupnutí v nose, ale zlomené to nemám. Akorát mi tekla krev, sudí mě vykázal ze hřiště. Snažil jsem si tam co nejrychleji narvat tampony, abych byl co nejdřív zpátky. Bohužel hra nějak plynula a pustili mě na hřiště až ve chvíli, když jsme tahali míč ze sítě,“ líčil jedenatřicetiletý Havel.
Ve 24. minutě ještě za stavu 0:0 mohl sám otevřít skóre, po náběhu do šestnáctky ale z dobré pozice přestřelil. „Asi jsem zbytečně volil razanci. Viděl jsem, že Sampson (Dweh) jde proti mně skluzem. Asi jsem zbytečně zvolil razanci místo nějaké umístěné střely,“ litoval.
|
Když se blížil z Prahy k Plzni, vybavily se mu krásné vzpomínky. Vždyť s Viktorií získal dva tituly, zahrál si Ligu mistrů, evropské poháry. „Je to chvilka, co jsem odešel, takže zápas byl trošku jiný. Strašně jsem se těšil, vždyť jsem tady prožil velkou část kariéry a vždy sem budu jezdit rád. Rád uvidím kluky a fanoušky,“ uvedl Havel.
Zklamaný byl ale z výsledku. Především v první půli mohli klokani myslet na bodový zisk, ale své šance nevyužili. „Bojoval jsem za Bohemku a chtěl jsem vyhrát. Nebojte, šatnu jsme si nespletl. I když, kluci si ze mě dělali srandu, brali mě za ruku. Kovy (záložník Jan Kovařík) mí povídal, ať hlavně hraju s nimi, za zelenobílé,“ smál se.
Odměna, kterou slíbil spoluhráčům v kabině za vítězství, ještě musí na vyplacení počkat. „Věřím, že příležitost ještě přijde a jednou to klukům rád zaplatím. Myslím, že jsme byli na Plzeň skvěle připraveni, ale když si vytvoříte tolik šancí, prostě tady musíte něco proměnit. Sám si nepamatuji, že by v první půli proti nám měl někdo tolik možností, když jsem tady ještě hrál,“ uvažoval.
S Bohemians bude mít ovšem po reprezentační pauze ovšem úplně jiné úkoly. Z dvanácté příčky má tým pouze čtyřbodový náskok na barážové pozice.