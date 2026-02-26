S popeláři na pivo? Klubu se to nelíbilo, byl jsem bohém. Frýda o Lausanne i Slavii

Milan Frýda (uprostřed) přijimá gratulace k šedesátým narozeninám. | foto: fchk.cz

Václav Havlíček
  12:00
V devadesátých letech vypadal fotbal dočista jinak. „Dnes je důraznější, rychlejší. My jsme byli hračičky,“ vzpomíná Milan Frýda. Jako jeden z celkově dvou Čechů si zahrál za švýcarský celek Lausanne. Ve čtvrtek večer se od 21.00 se sedminásobným mistrem Švýcarska utká olomoucká Sigma v odvetě předkola play off Konferenční ligy. A tak Frýdovy vzpomínky logicky ožívají. Nejen na bláznivý přestup do Švýcarska, ale také na legendárního Jana Lálu a na to, jak Spartu vyměnil za Slavii.

„Šance na postup jsou podle mě padesát na padesát,“ balancuje někdejší hráč Hradce Králové či pražské Slavie v rozhovoru pro iDNES.cz. Dnes šedesátiletý Frýda v Lausanne strávil dvě sezony počínaje rokem 1990. V hlavním městě kantonu Vaud se potkal i s vicemistrem světa z roku 1962 Janem Lálou.

Po švýcarské štaci se vrátil do rodného Hradce Králové, kde je s fotbalem spjatý dodnes. „Už devatenáct let mám na starosti starou gardu, Hradec pravidelně sleduju,“ říká držitel jednoho reprezentačního startu.

Co tedy říkáte na rozhodnutí hradeckého kapitána Vladimíra Daridy pomoci českému národnímu týmu v boji o mistrovství světa?
Jde o to, jestli ho chtějí jako podporu, nebo jako hráče. To je otázka. Ale myslím si, že v tuhle tu dobu nároďák tápe. Jestli se postup nepovede, bude to škoda. Los nám celkem nahrál v tom, že máme oba zápasy doma. Já být Vláďou, dám si podmínku: Půjdu vám pomoct, ale chci na mistrovství světa. To by nebylo špatné, ne?

Ačkoliv jsem už byl se Spartou domluvený a měl jsem i vybraný byt, rozhodl jsem se podepsat přestupní lístky Slavii. A proto mi na Spartě řekli, že budu mít trest, a že se do nároďáku nepodívám.

Milan Frýda

