U fotbalového mistra dostal v zimě do rukou ofenzivní standardky, v nichž byli červenobílí nejen na jaře nejlepší v lize.
Čím to, že jsou v posledních letech tak moc v módě? A proč tenhle trend některé dráždí?
Do Slavie jste se v zimě vrátil trochu potají, že?
Je pravda, že to v lednu bylo docela rychlé a nečekané. Krátce předtím jsem končil v Pardubicích a chtěl jsem zpátky do Slavie. Čekal jsem, jestli se neuvolní místo v akademii, ale zavolal Standa Tecl a zmínil se, že by potřebovali doplnit realizák u áčka.
Hned na začátku přeskakujeme.
Jsem slávista, odchovanec klubu a vlastně jen na rok jsme si s trenérem Davidem Střihavkou odskočili právě do Pardubic. Když loni v září skončil, naše první myšlenka společně s druhým asistentem Tomášem Jablonským byla stejná: Jdeme taky.
Taky bych si přál, aby pokaždé padaly čtyři góly po krásných akcích jeden na jednoho, ale takhle to nefunguje. A standardky aktuálně vedou k úspěchu, k výsledku a třeba i k titulu, ať už jde o Arsenal, nebo o nás.