Přijít měl Pekarík, kouči byli dávno odepsaní, říká bývalý sekretář Dynama

Jak jste se rozešli?

Nový majitel odvolal celé sportovní vedení, tedy realizační tým plus mě a Michala Rakovana, po zápase na Slavii (0:4). Bylo nám řečeno, že končíme, že má připravené nové lidi. Řekl jsem, že dobrý. Vybral jsem si měsíc dovolené, co jsem měl, a k 31. srpnu jsem skončil.

Vzal jste to?

Počítal jsem s tím, že budu končit. Už mám svůj věk a do své práce už jsem pomalu zasvětil lidi kolem sebe. V klidu jsem mohl odejít, ale počítal jsem s tím, že mě nahradí někdo, kdo bude pokračovat v podobném směru práce u ligového mužstva. Představoval jsem si to jinak. Hlavně mě mrzí, jak na tom Dynamo teď je. Neříkám, že vedení přímo rezignovalo na záchranu v první lize, ale takhle to dělat nejde.

Nebyl rychlý konec trenérské dvojice Jiří Lerch – Jiří Kladrubský po druhém kole neuctivý po až zázračné záchraně sezonu předtím?

I Plzeň dostala 0:4 na Slavii. Bylo to zvláštní. Objeví se nový majitel, ohlídá si ekonomiku a své lidi si dosadí i do sportovní stránky. Na tom není nic divného. Ale má se to udělat po sezoně, kdy se dá na něco navázat. Po druhém kole marně hledáte zdůvodnění vyhození trenérů. O tom už bylo rozhodnuto dávno, hledala se záminka. Tak to na mě působí.

Nelze než souhlasit.

Povrchně se hodnotilo předchozí jaro, že to bylo všechno špatně. Nebylo, naopak. S tehdejšími podmínkami, ekonomickými problémy či malým počtem hráčů dokázal tehdejší realizační tým neuvěřitelnou věc. Od dalších ligových klubů jsme slýchali, že jsme zvládli něco, s čím nikdo nepočítal. Byli jsme odepsaní.

Navíc s hráči, kteří měli už často podepsané smlouvy jinde.

No právě. Udržet takové mužstvo ve správném nastavení s ohledem na okolnosti, to je hrozně práce pro realizační tým. Není snadné je přesvědčit, aby šli nadoraz do zápasů, když ví, že za tři týdny nastupují do přípravy jinde. Těžko se divit někomu, kdyby řekl, že ho tahá sval a nemůže hrát. Neudělal to jediný. Všichni hráli na maximum.

A díky záchraně přinesli klubu také hodně peněz.

Zachováním první ligy získáváte hned 45 milionů. Od Ligové fotbalové asociace 25 a za solidaritu od UEFA za evropské poháry dalších 20. A platí to i v dalším ročníku. Nechci nic přivolávat, ale i kdyby klub spadl, tak princip solidarity se počítá za sezonu zpětně. Klub na něj bude mít nárok a k tomu by dostal „zlatý padák“ dalších 10 milionů. Vyhranou baráží tým zajistil klubu zhruba 75 milionů na dvě sezony.

Tisková konference českobudějovického fotbalového SK Dynamo. Zleva na snímku je kapitán týmu Lukáš Havel, hlavní trenér Jiří Lerch a sportovní manažer Milan Čadek.

O to smutnější je, když se takový úspěch zahodí za dva měsíce na začátku sezony. Ta zdaleka ještě nekončí, ale Dynamo je s jedním bodem hluboko u dna tabulky.

Hodně mi to vadí. Těšil jsem se, že skončím a budu se s radostí chodit dívat na první ligu. Klidně bych i pomáhal, kdyby byl zájem. Ale z tohodle nemůžu mít radost.

Jaká jména jste měli připravená do nového kádru?

Měl přijít slovenský brankář Marko Maroši, který nakonec odešel do druholigového anglického klubu FC Plymouth. Dál to byl slovenský reprezentant Peter Pekarík na pravého beka a defenzivní univerzál Filip Lichý, který je v Dukle. Podařilo se přivést aspoň stopera Nicolase Keckeisena, kterému se ale nepovedl jeden zápas a nový realizační tým ho odepsal. My ho přitom pozorovali půl roku. Byli jsme o něm přesvědčení, že nahradí Martina Králika. To jsou hráči, kteří byli domluvení, čekali jen na telefon, že mohou přijet. Ale nové vedení koncem června všechny hráče odmítalo, že jsou drazí. Oni ale přicházeli zadarmo, jen za procenta z dalšího prodeje.

Nové vedení si přivedlo své hráče.

Nejde si myslet, že přivedete zadarmo hráče do první ligy, který vám pomůže a bude brát padesát tisíc měsíčně. To je hráč do druhé ligy. Když přijdete do druholigového klubu a budete chtít jejich top hráče, tak začínáte na třech milionech. A takový kluk bude chtít prvoligový plat.

Má současný tým Dynama na první ligu?

Nechci to hodnotit. Jen poznamenám, že se v některých případech zkouší něco, co už je dávno vyzkoušené. Je hodně naivní si myslet, že první ligu mohou hrát fotbalisti, kteří nehráli pravidelně ani druhou ligu. Faktem je, že se nepovedlo mužstvo vhodně doplnit, přestože na to byl měsíc času.

Lze se zachránit s jedním bodem a skóre 2:25 po deseti kolech?

Všechno je možné. Nejde říct, že je konec. První liga nese takové finance, že neexistuje to zabalit po desátém kole. Je třeba to zkoušet dál, doplnit v zimě kádr. Hlavní je, nebýt poslední, pak máte šanci v baráži.

Co by sestup znamenal?

To musí vědět nový majitel. Ten zná své finanční možnosti a určitě má nějakou strategii. Já jen řeknu, že by sestupem přišel o hodně peněz.

Jak vlastně znáte nového majitele Dalibora Jirku?

Jsme podobně staří, tykáme si. Známe se dva tři roky, kdy ho doktor Koubek přivedl do správní rady akademie. Víc ho ale neznám.

Víc ale určitě znáte člena představenstva Emila Kristka.

Nechci ho hodnotit. Známe se přes dvacet let. Je to jeho věc, jak chce fotbal dělat.

Jaké byly tři roky spolupráce s bývalým majitelem Koubkem?

Je to velmi inteligentní člověk, velice schopný ve své branži. Proto si mohl dovolit investovat vlastní peníze do klubu. Dal do toho hodně ze svého, víc, než si myslel. I když jsme se v názorech někdy rozcházeli, tak jsme se vždy dokázali domluvit. Neměl to jednoduché. Ale klub se s ním dokázal třikrát zachránit, dvakrát byl v první lize desátý.

Bylo na něm znát, že mu docházely síly i prostředky?

Ničilo ho to. Kauzy a dění v médiích, to si člověk zvenku těžko představí. Novinářům něco řeknete, chytnou vás za slovo, otočí se to proti vám. To je pro nováčka ve fotbale až devastující. Podle mě je nejlepší, když majitel není tolik vidět. Když jste na očích, tak vás budou lidi vinit i za špatně ohřátou klobásu. Ideální je model, jaký měl pan Karl v Liberci i pan Křetínský ve Spartě. Udělá dva rozhovory za rok, není vidět, na zbytek má lidi.

Uvažoval byste o návratu?

Za stávající situace ne. Muselo by se toho v klubu hodně změnit a hlavně by musel být o moji pomoc zájem. Je mi 67 let a jsem v profi fotbale přes 25 let. V létě jsem byl z toho všeho trochu unavený, hlavně psychicky. Teď už je to pryč. Rád bych se ještě do něčeho pustil, třeba zase začnu trénovat děti. Chodit na procházku se psem nebo na houby mě baví, ale není to úplně ono.