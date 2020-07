Fotbalista Baroš končí kariéru. Zdraví už mi nedovolí pokračovat, řekl

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V osmatřiceti letech toho má dost. Už nemá sílu, drajv ani vůli, aby na nejvyšší úrovni pokračoval dál. Tělo mu to nedovolí.



„Po jakékoli delší zátěži jsem začal cítit achillovku nebo kolena. Zdravotní stav už mi nedovolí pokračovat,“ oznámil na tiskové konferenci, kterou v pátek odpoledne svolal na Bazaly.

Milan Baroš v číslech Baník Ostrava (1998-2001, 2013, 2014-2015, 2018-2020)

55 gólů v 157 zápasech Liverpool (2002-2005)

27 gólů v 108 zápasech Aston Villa (2005-2007)

12 gólů v 50 zápasech Olympique Lyon (2006-2008)

7 gólů v 33 zápasech Portsmouth (2008)

Bez gólů, 16 zápasů Galatasaray (2008-2012)

61 gólů ve 116 zápasech Antalyaspor (2013-2014)

4 góly v 16 zápasech Mladá Boleslav (2015-2016)

6 gólů v 21 zápasech Slovan Liberec (2016-2017)

10 gólů ve 30 zápasech Reprezentace (2001-2012)

41 gólů v 93 zápasech

I kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím už ve své poslední sezoně nebyl příliš výrazný. Jediný ligový gól dal při záříjové porážce Baníku v Jablonci, jen dvakrát byl v základní sestavě a na jaře, po příchodu trenéra Luboše Kozla, starty sbíral pouze po minutách.

Naposledy vletěl do zápasu na Spartě. Za stavu 2:3 na place nahradil obránce Fleišmana, navlékl kapitánskou pásku a se zarputilým výrazem se pustil do boje. Absolvoval řadu tvrdých střetů a po jednom z nich se dostal do ostré hádky se stoperem Štetinou. Dohrál se žlutou kartou.

Agresivita Barošovi nikdy nechyběla.

S ubývající rychlostí musel v posledních letech svůj styl změnit. Ubylo dravých průniků a přibylo soubojů, které soupeře bolely. Pořád byl persona, kterou na hřišti každý respektoval. Ještě v minulé sezoně nastřílel šest ligových branek, předtím dokonce devět. Pro Baník byl nesmírně platný, pro ostravské fanoušky nedotknutelný.

Teď už jsou ale před ním maximálně dva soutěžní zápasy: v neděli ve Vítkovicích proti Plzni a ve středu v Jablonci.

Po více než jednadvaceti letech v profesionálním fotbale je definitivní tečka na dohled.

„Chtěl bych skončit doma. Jsem domluvený s trenérem, že nastoupím o víkendu aspoň na pár minut pro ty lidi, kteří za současného stavu mohou přijít. Nejradši bych samozřejmě poslední zápas odehrál před plnými tribunami,“ litoval.



Loučí se druhý nejlepší kanonýr v dějinách fotbalové reprezentace, šampion Ligy mistrů, vítěz Anglického poháru, mistr Francie i Turecka.

Baroš je posledním výrazným členem slavné fotbalové „Brücknerovy“ generace, který si dosud ještě aktivní kariéru protahoval. Z bronzového týmu z Eura 2004, kde se Baroš blýskl pěti góly a stal se nejlepším střelcem, už pokračuje jen Tomáš Hübschman.

A třeba z mužstva Liverpoolu, které o rok později v památném finále Champions League skolilo AC Milán, nekončí už jen náhradní brankář Scott Carson.

Barošovi bylo jedenáct let, když poprvé přišel do Ostravy, se kterou spojil největší část své báječné kariéry. Ligu hrál od sedmnácti a už v devatenácti ho rovnou z Baníku koupil Liverpool.



Po půlsezoně, kterou ještě strávil na hostování v Česku, si na Ostrovech další měsíce zvykal a při podzimním ligovém debutu zazářil dvěma góly proti Boltonu. Pomohla mu i přítomnost českých spoluhráčů Bergra se Šmicerem.

Po triumfu v Lize mistrů odešel do Aston Villy a následně do francouzského Lyonu. Do Anglie se však ještě jednou vrátil v dresu Portsmouthu, než zamířil v roce 2008 do Galatasaray Istanbul.

V Turecku chytil druhý dech. V první sezoně stihl poprvé v kariéře dvacet gólů a stal se nejlepším střelcem soutěže. I kvůli tomu ho tamní divocí fanoušci dodnes milují.

Stejně jako ti ostravští, za kterými se po třicítce natřikrát vracel.

Poprvé na jaře 2013 na půlroční výpomoc bez nároku na honorář, ještě předtím zadluženému klubu věnoval milion korun.

Podruhé na podzim 2014 po posledním zahraničním angažmá v Antalyasporu. Jenže když mu po sezoně skončila smlouva, na nové se s bývalým vedením nedohodl, a tak po něm sáhla Mladá Boleslav a po ní Liberec.

Potřetí byl zpátky v červnu 2017, kdy ho zlákala vize nového majitele Václava Brabce. „Cítil jsem velký zájem. Srdce rozhodlo,“ pravil tehdy.



S Baníkem toužil na stará kolena do pohárů, které si v Česku zahrál jen s Libercem. A i když se to nepovedlo, pro tým dlouho zůstával klíčovou postavou.

O jeho možném konci se spekulovalo už v průběhu jara 2018. I on vzhledem ke svému zdraví připouštěl: „Bude to těžké rozhodování.“

Nakonec však s Baníkem podepsal ještě dvouletou smlouvu, kterou dodržel.

V lize se od té doby stal třetím nejstarším střelcem hattricku a poprvé v kariéře si užil i vítězství nad Spartou, na kterou měl vždycky spadeno. Přišly ale i temnější momenty: zákeřné fauly, zkraty, nadávky rozhodčím a disciplinární tresty, kvůli kterým zejména u fanoušků soupeřů klesl.

Přesto není přehnané říct: Končí jedna z českých fotbalových legend.