Moje předpověď vychází, těší Baroše. Myslí na evropské poháry

Baroš kvůli zranění nedohrál podzimní část ligy. Ale na to, že by ve 37 letech ukončil kariéru, nepomyslel.¨

„Slyším to co půl roku, ale neřeším to,“ smál se.

„Říkal jsem, že dokud budu zdravý a bude mě to bavit, budu hrát. Zatím to tak je i díky super partě a výsledkům. Nálada je pozitivní, jen aby to vydrželo. Co se mnou bude dál, se teprve uvidí.“

V jaké jste formě?

Cítím se dobře. Po dohodě s trenérem jsem měl přípravu upravenou, protože na umělce bych nechal achillovky, lýtka a byl bych půl roku mimo. Místo toho jsem hodně běhal s kondičním koučem, což bylo fajn. Na soustředění v Turecku jsem hrál jen tři poločasy, takže rytmus mohl být větší, ale na ligu se těším. Už hraju trochu víc hlavou, dokážu se připravit na první zápas.

Jak těžké bude udržet nynější třetí místo, potažmo umístění do šestého místa?

My jsme do sezony šli s tím, že chceme skončit do desátého místa, abychom se vyhnuli loňským starostem. Ale už na začátku jsem říkal, že tenhle tým má na víc. Už loni na jaře jsme hráli dobře, navíc jsme v létě posílili. Zatím moje předpověď vychází, ale bude to těžké. Všichni na nás budou víc nachystaní, budou se chtít vytáhnout. Do toho před našimi fanoušky se každý vyhecuje. Jednoduché to nebude, ale doufám, že s kvalitou, co máme, v šestce zůstaneme.

Bude nadcházející jaro zajímavější díky nadstavbové části soutěže, v níž se týmy utkají ve třech výkonnostních skupinách?

Je to něco nového, ale už jsem to zažil v Turecku. Tam to bylo drastičtější, protože body se po základní části půlily. Tady zůstávají. Bude to zajímavé. Uděláme maximum, abychom se udrželi v šestce a hráli další krásné zápasy.

Takže nový formát ligy berete?

Pro lidi to bude zajímavější. Až se bude hrát nadstavba, bude už pěkné počasí, takže věřím, že stadiony budou plné. Navíc i mančaft, který skončí třeba desátý, se může dostat do Evropy. Poslední dvě kola v Česku většinou vypadala tak, že už nikdo o moc nehrál, čemuž napovídaly výsledky. Teď to bude jiné, musíte makat do třicátého kola, aby to mělo smysl.

Právě kvůli novému systému první ligy podzim končil později a jaro začíná dříve. Náročnější mohou být i terény.

Dneska jsou hřiště vyhřívaná, podívejte se tady (ukazuje na trávník Městského stadionu v Ostravě). Plac je dobrý, na Dukle to bude podobné. Není minus patnáct, teploty snad budou nad nulou, takže taková tragédie to nebude.

Baník posílil Nemanja Kuzmanovič. Budete si v útoku rozumět?

Na to je ještě brzo. Měli jsme několik tréninků a soustředění v Turecku. A všichni víme, že tam nám počasí příliš nevyšlo. Byly těžké terény, vítr, takže vše se teprve ukáže. Ale na první pohled to je výborný fotbalista. Je pohyblivý, má dobrý dotek, dostává se do zakončení. Určitě bude posilou. Vpředu jsme teď čtyři a ještě je v záloze zraněný Ondra Šašinka, takže se to nemusí nijak lepit. Trenér má varianty na střídání i do základu podle soupeře.

Když Kuzmanovič do Baníku přestupoval, říkal, že zahrát si s vámi byl jeho sen. Vnímáte, že jste pro ostatní vzorem a rádcem?

Ani ne, i když vím, že moje kariéra trvá už dvacet let. Snažím se mezi kluky normálně zapadnout, nedělám žádné rozdíly. Na hřišti jsme si rovnocenní. Je sice pěkné, že hraju tak dlouho, ale když nebudu mít výkonnost, bude to k ničemu. To můžu přejít do role funkcionáře, ale zatím se furt cítím jako hráč. Samozřejmě se klukům snažím pomoct a mluvit na ně. A jestli to tak vnímají, jsem rád.

Může být výhodou Baníku, že se kádr příliš nezměnil na rozdíl od Sparty, Jablonce a Zlína, které budou s vámi bojovat o umístění mezi šesti nejlepšími celky?

Vždycky je to výhoda, protože když se do mančaftu hodně sahá, potřebuje čas na sehrání. My jsme to zažili před rokem v zimě, kdy přišlo několik hráčů. Dva tři měsíce trvalo, než si mužstvo sedlo. Zachránili jsme ligu a zažili fantastický podzim. To teď však nic neznamená. Jedeme na Duklu, jež hraje o to, o co my před rokem. Víme, co nás čeká, ale musíme se dívat do vlastních řad a snažit se hrát jako na podzim.