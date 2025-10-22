Chance Liga 2025/2026

Baroš o trápení Baníku: Noví kluci se musejí obouchat, moc klesnout už nejde

Jiří Seidl
  9:57
Věří, že se jeho milovaný Baník vzpamatuje a odpoutá se od spodních příček prvoligové tabulky. „Nebude to jednoduché, ale zvedne se,“ tvrdí Milan Baroš. Ostravská fotbalová legenda v úterý navštívila klubovou akademii v areálu Vista, kde zástupci klubu otevřeli čtyři upravené šatny pro mládežnické týmy.
Někdejší ostravský útočník Milan Baroš burcuje před utkáním se Spartou fanoušky.

Někdejší ostravský útočník Milan Baroš burcuje před utkáním se Spartou fanoušky. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Legendární útočník Milan Baroš sledoval na Letné duel Liverpoolu, s kterým...
Milan Baroš během charitativního hokejového utkání fotbalových hvězd a výběru...
Milan Baroš během charitativního hokejového utkání fotbalových hvězd a výběru...
Fotbalista Milan Baroš v dresu Vigantic při utkání zlínské 1.A třídy proti...
10 fotografií

Každá ze šaten nich nese jméno a připomíná úspěchy slavných fotbalistů Baníku. Kromě Baroše i Tomáše Galáska, Marka Jankulovského a Luďka Mikloška.

„Je to pro mě čest. Je vidět, že pro Baník něco znamenám, něco jsem tady dokázal. Mám z toho obrovskou radost,“ komentoval Baroš své jméno nad vstupem do šatny mužstva U19.

Vynořily se vám nějaké vzpomínky na vaše začátky v Baníku?
Měl jsem to trochu jiné než nynější kluci. Mají tady skvělé zázemí, aby mohli trénovat naplno, aby se mohli zlepšovat. Prostě všechno, co potřebují. Je super, že tady celý tento areál vznikl.

Co pro vás bylo nejtěžší, když jste do Baníku přišel z rodných Vigantic?
Spíš šlo o poznání toho, co mě čeká, o seznámení se s novými kluky. Mně bylo tehdy jedenáct let, takže jsem fotbal bral spíš jako zábavu než něco, čím se třeba budu živit. Byl jsem rád, že jsem se do Baníku dostal, protože jsem mu fandil odmalička, jezdili jsme sem s tátou na zápasy. Pro mě to byl takový splněný sen.

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Nynější výkony Baníku vás ale určitě netěší.
Minulé dvě sezony měli kluci výborné, dostali se do evropských pohárů. Teď je situace trošku horší. Došlo k obměně kádru, je v něm spousta nových mladých kluků. Nebude to jednoduché, ale věřím, že se Baník zase zvedne.

Co k tomu bude potřeba?
Až noví hráči získají zkušenosti a obouchají se ligou, zase půjdou nahoru, protože dolů to momentálně už moc nejde... Pořád Baníku fandím, ale fotbal je takový, zná to hodně týmů, nikdo není věčně nahoře. Situace je složitá v tom, že z mužstva na poslední chvíli odešla řada kluků, tým se s tím musí vypořádat. Mají ale dobrého, zkušeného trenéra (Tomáše Galáska), který jim pomůžeme.

Ano, obměna mužstva byla velká, ale Baník ve dvanácti ligových kolech nastřílel jen osm gólů. Netrápí vás coby útočníka, že ostravská hra dopředu vázne?
Vázne, vázne. Ale útočníci to teď mají složité, nedostávají se tolik do šancí. Viděl jsem zápas s Hradcem (0:1) a mladý Pira byl docela odříznutý, měl to strašně těžké proti třem stoperům. Takže tým si musí celkově sednout, kluci si musejí na sebe zvyknout. Přišli de facto čtyři noví, když vezmu i naše dva odchovance. Není to jednoduché, ti hráči nemají zkušenosti, jsou mladí, vesměs z jedenadvacítky.

Ale musejí se s tím vypořádat.
Pokud vám odejde osa týmu, i zkušených kluků, kteří už mančaft táhli, tak teď je to na těch, kteří tady zůstali a mají už nějaké zkušenosti, aby týmu pomohli a vzali zodpovědnost na sebe.

Milan Baroš v dresu Baníku Ostrava.

Zmínil jste sedmnáctiletého útočníka Jakuba Piru. Má na to, aby se prosadil?
Viděl jsem ho v několika zápasech. Je to šikovný kluk. Nikdo nemůže čekat, že hra bude momentálně stát na něm. Jde o to, aby získal zkušenosti, aby se vypracoval. Góly dával v béčku, tak nevidím důvod, proč by je neměl za nějakou dobu dávat i v áčku. Jen je potřeba dát mu čas, mít trpělivost. Přesně v jeho letech jsem v áčku začínal taky a vím, jak je těžké se prosadit v lize a góly dávat. Budoucnost ale má.

Vy neuvažujete, že byste se v nějaké funkci do fotbalu vrátil?
Zatím jsem nedostal ani nabídku. Navíc to teď mám složitější. Mám dva kluky a chci se jim věnovat, jezdit s nimi po fotbale, který hrají. Pokud to člověk chce dělat naplno, musí tomu obětovat čas. Nyní ho dávám svým dětem, jejich kariéře. Kluci rostou, starší bude za chvíli dospělý, takže potom třeba budu mít víc času. Přemýšlím však, jestli vůbec chci ve fotbale něco dělat. Bafuňařinu jsem nikdy nedělal, musel bych si to vyzkoušet, pobavit se s někým, jak by vše mělo fungovat. Uvidím, co čas přinese.

Když jste v roce 2020 končil kariéru, což bylo za covidu a v ochozech chyběli fanoušci, výhledově jste uvažoval o nějaké rozlučce. Pořád ji máte v plánu?
V hlavě je pořád. Možná se do konce roku něco vyvrbí, nějaká šance tam je. Dá se říct, že je to v jednání, v přípravách, ale uvidíme, jestli k tomu dojde.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám se, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo...

Baroš o trápení Baníku: Noví kluci se musejí obouchat, moc klesnout už nejde

Věří, že se jeho milovaný Baník vzpamatuje a odpoutá se od spodních příček prvoligové tabulky. „Nebude to jednoduché, ale zvedne se,“ tvrdí Milan Baroš. Ostravská fotbalová legenda v úterý navštívila...

22. října 2025  9:57

Trest pro (ne)škrtícího kouče ve fotbale platí, policie řeší výtržnictví

Případ trenéra Lukáše Rusníka, který (ne)škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, je fotbalově zatím uzavřený. S odvoláním proti vysokému, pětiletému, trestu neuspěl kvůli formálním...

22. října 2025  8:11

Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať. Jsem bojovník, ne marod, říká Vorlický

Premium

Mohl si vyrazit jako účastník zájezdu. Na místo, kde prožil tolik dobrého i zlého. Lukáš Vorlický, záložník fotbalové Slavie, tu možnost s díky odmítl. Než aby se trápil na tribuně, radši zůstane...

22. října 2025

Atalanta? Budeme odvážnější než proti Interu. Musíme hrát srdcem, nabádá Zima

Od naší zpravodajky v Itálii Když mu na tiskové konferenci položil otázku jeden z místních novinářů, spustil plynule italsky. Řeč nezapomněl. Vždyť působil tři roky v FC Turín. Teď už David Zima kroutí třetí sezonu zpátky ve...

22. října 2025  5:10

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...

21. října 2025  22:58

Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Španělská fotbalová liga odvolala plán odehrát prosincový zápas Barcelony s Villarrealem v Miami. Vedení La Ligy, které teprve nedávno získalo pro uspořádání řádného soutěžního utkání v zahraničí...

21. října 2025  22:46

Dweh zůstává na západě Čech. Plzeň si liberijského stopera pojistila

Plzeňský fotbalový klub si pojistil služby Sampsona Dweha. Čtyřiadvacetiletý liberijský obránce prodloužil smlouvu s Viktorií a nově se jí upsal až do roku 2029.

21. října 2025  21:09

Opava uhájila proti Zbrojovce nulu, rezerva Sparty nestačila na Příbram

Vedoucí Zbrojovka Brno v dohrávaném utkání 8. kola druhé fotbalové ligy remizovala s Opavou 0:0 a vede tabulku o bod před Táborskem. Slezané se díky lepšímu skóre posunuli na třetí příčku před Artis...

21. října 2025  21:03

Trpišovský: Musíme zabrat. O Atalantě máme přehled, situace řešíme podobně

Od našeho zpravodaje v Itálii Bylo znát, že mluvit před italským publikem ho baví. Místním novinářům odpovídal s uctivým pozdravem „buona sera“ a na každou otázku se rozpovídal dlouze a dopodrobna. Jindřich Trpišovský, kouč...

21. října 2025  18:49

Nehodláme riskovat naše bezpečí. Izraelští fanoušci odmítnou lístky od Aston Villy

Je to kauza, které se věnovaly i politické špičky Velké Británie. Jenže i kdyby nakonec fanoušci Maccabi Tel Aviv dostali povolení se utkání s Aston Villou zúčastnit přímo v Birminghamu, klub by...

21. října 2025  15:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

21. října 2025  14:59

Roky jste Donnarummu ničili, řekl Enrique novinářům. Jeho nástupce se zastal

Na brankáře Lucase Chevaliera trenérovi Luisi Enriquemu z Paris St. Germain nesahejte. „Pro mě je to ta nejlepší volba. S jeho výkony jsem hodně spokojený,“ prohlásil Enrique emotivně před zápasem...

21. října 2025  13:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.