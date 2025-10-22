Baroš o trápení Baníku: Noví kluci se musejí obouchat, moc klesnout už nejde

Každá ze šaten nich nese jméno a připomíná úspěchy slavných fotbalistů Baníku. Kromě Baroše i Tomáše Galáska, Marka Jankulovského a Luďka Mikloška.
„Je to pro mě čest. Je vidět, že pro Baník něco znamenám, něco jsem tady dokázal. Mám z toho obrovskou radost,“ komentoval Baroš své jméno nad vstupem do šatny mužstva U19.
Vynořily se vám nějaké vzpomínky na vaše začátky v Baníku?
Měl jsem to trochu jiné než nynější kluci. Mají tady skvělé zázemí, aby mohli trénovat naplno, aby se mohli zlepšovat. Prostě všechno, co potřebují. Je super, že tady celý tento areál vznikl.
Co pro vás bylo nejtěžší, když jste do Baníku přišel z rodných Vigantic?
Spíš šlo o poznání toho, co mě čeká, o seznámení se s novými kluky. Mně bylo tehdy jedenáct let, takže jsem fotbal bral spíš jako zábavu než něco, čím se třeba budu živit. Byl jsem rád, že jsem se do Baníku dostal, protože jsem mu fandil odmalička, jezdili jsme sem s tátou na zápasy. Pro mě to byl takový splněný sen.
Nynější výkony Baníku vás ale určitě netěší.
Minulé dvě sezony měli kluci výborné, dostali se do evropských pohárů. Teď je situace trošku horší. Došlo k obměně kádru, je v něm spousta nových mladých kluků. Nebude to jednoduché, ale věřím, že se Baník zase zvedne.
Co k tomu bude potřeba?
Až noví hráči získají zkušenosti a obouchají se ligou, zase půjdou nahoru, protože dolů to momentálně už moc nejde... Pořád Baníku fandím, ale fotbal je takový, zná to hodně týmů, nikdo není věčně nahoře. Situace je složitá v tom, že z mužstva na poslední chvíli odešla řada kluků, tým se s tím musí vypořádat. Mají ale dobrého, zkušeného trenéra (Tomáše Galáska), který jim pomůžeme.
Ano, obměna mužstva byla velká, ale Baník ve dvanácti ligových kolech nastřílel jen osm gólů. Netrápí vás coby útočníka, že ostravská hra dopředu vázne?
Vázne, vázne. Ale útočníci to teď mají složité, nedostávají se tolik do šancí. Viděl jsem zápas s Hradcem (0:1) a mladý Pira byl docela odříznutý, měl to strašně těžké proti třem stoperům. Takže tým si musí celkově sednout, kluci si musejí na sebe zvyknout. Přišli de facto čtyři noví, když vezmu i naše dva odchovance. Není to jednoduché, ti hráči nemají zkušenosti, jsou mladí, vesměs z jedenadvacítky.
Ale musejí se s tím vypořádat.
Pokud vám odejde osa týmu, i zkušených kluků, kteří už mančaft táhli, tak teď je to na těch, kteří tady zůstali a mají už nějaké zkušenosti, aby týmu pomohli a vzali zodpovědnost na sebe.
Zmínil jste sedmnáctiletého útočníka Jakuba Piru. Má na to, aby se prosadil?
Viděl jsem ho v několika zápasech. Je to šikovný kluk. Nikdo nemůže čekat, že hra bude momentálně stát na něm. Jde o to, aby získal zkušenosti, aby se vypracoval. Góly dával v béčku, tak nevidím důvod, proč by je neměl za nějakou dobu dávat i v áčku. Jen je potřeba dát mu čas, mít trpělivost. Přesně v jeho letech jsem v áčku začínal taky a vím, jak je těžké se prosadit v lize a góly dávat. Budoucnost ale má.
Vy neuvažujete, že byste se v nějaké funkci do fotbalu vrátil?
Zatím jsem nedostal ani nabídku. Navíc to teď mám složitější. Mám dva kluky a chci se jim věnovat, jezdit s nimi po fotbale, který hrají. Pokud to člověk chce dělat naplno, musí tomu obětovat čas. Nyní ho dávám svým dětem, jejich kariéře. Kluci rostou, starší bude za chvíli dospělý, takže potom třeba budu mít víc času. Přemýšlím však, jestli vůbec chci ve fotbale něco dělat. Bafuňařinu jsem nikdy nedělal, musel bych si to vyzkoušet, pobavit se s někým, jak by vše mělo fungovat. Uvidím, co čas přinese.
Když jste v roce 2020 končil kariéru, což bylo za covidu a v ochozech chyběli fanoušci, výhledově jste uvažoval o nějaké rozlučce. Pořád ji máte v plánu?
V hlavě je pořád. Možná se do konce roku něco vyvrbí, nějaká šance tam je. Dá se říct, že je to v jednání, v přípravách, ale uvidíme, jestli k tomu dojde.