Baroš nejdřív křičel v kabině, pak nastavil lýtko a Baník vyhrál

„My tyhle situace ve čtvrtek trénujeme,“ smál se Baroš po výhře 2:1. „To do vápna chodí odražené balony a my útočníci je musíme tečovat.“

Baroš při svém gólu zatáhl míč před branku, kde se dostal mezi tři protihráče, kteří ho nepustili ke střele. Míč se však odrazil k Fillovi, jehož střelu ostravský kapitán tečoval. „Snažil jsem se tam dá lýtko, abych to gólmanovi trochu ztížil. Naštěstí to vyšlo.“

Cenné vítězství, souhlasíte?

Hrozně moc cenné, protože to bylo opravdu těžké utkání. Věděli jsme, co nás čeká. Potvrdilo se, že Liberec má kvalitu. Hráli dobře kombinačně, my jsme první poločas trošku zaspali. Byli jsme všude pozdě, oni víc drželi balon, takže jsme si to museli v poločase vyříkat.

Daniel Holzer říkal, že vy a poté i trenér jste mužstvo o přestávce seřvali.

To není ani o seřvání, chtělo to spíš nabudit. Včetně mě samotného, protože nikdo z nás na začátku neodváděl maximum, na co máme. Nechtěl jsem řvát, ale zvednout adrenalin a kluky trošku povzbudit. Někdy kritika není špatná, pak jsme se zlepšili.

Co Baníku v první půli nejvíce chybělo?

Liberečtí sice neměli žádné šance, ale drželi střed pole. My jsme je nedoráželi, prohrávali jsme souboje. Takže asi nejvíc agresivita.



A i takový průnik, jaký jste předvedl před tím prvním gólem?

Jo, ale bylo to těžké, protože když jsme se chtěli dostat nahoru, ztratili jsme hned první nebo druhou nahrávku. Pak jsme se hned museli vracet. Byli jsme roztažení a nepřesní. Hosté toho využívali a chodili do brejků. Naštěstí je nedohráli a pak už byl náš výkon ve druhé půli diametrálně rozdílný.

V čem především?

Celkově byla ta druhá půle od nás daleko lepší. Věděli jsme, že rozhodne první gól, naštěstí jsme ho dali my. Pak jsme přidali ještě jeden a zaslouženě vyhráli.