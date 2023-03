Přišel, dal gól, ale nedohrál. Těžko se mi závěr hodnotí, litoval Van Buren

Jako střídající hráč po devíti minutách na hřišti proměnil penaltu a poslal Slavii do vedení. Ale vítězný návrat do Liberce však nejdřív trenér a pak spoluhráči Mickovi van Burenovi nedopřáli. „Je to příliš čerstvé, těžko se mi ten závěr hodnotí. Velká škoda,“ litoval Van Buren po sobotní ligové remíze 2:2.