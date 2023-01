Rána k tyči a výhra, Slavia velebí Van Burena. Měl jsem husinu, řekl útočník

To byl jediný „zádrhel“, který lze k jeho výkonu napsat.

Nizozemský útočník zazářil v úvodním jarním kole fotbalové ligy. Na hřiště přišel po hodině hry za stavu 1:1. Po třech minutách dal nádherný gól, za další dvě minuty po jeho akci a střele Lingra vedla Slavia už 3:1. Vzápětí se podílel na další brance a byl klíčovým mužem při vítězství 5:1.

„Jasně, Mick nám pomohl,“ souhlasil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavii pomohl k výhře a také do čela tabulky. Nejvýš je poprvé v letošním soutěžním ročníku ve chvíli, kdy mají všechny týmy odehrány stejný počet utkání.

Využila sobotního kolapsu Plzně s Hradcem (1:2) a obhájce titulu přeskočila. Spartě, která remizovala v Olomouci, utekla už o sedm bodů.

„Posledních třicet minut jsme hráli vážně skvěle, to rozhodlo,“ poznamenal Van Buren.

Rozhodl jeho příchod. Do té doby se Slavia tak trochu trápila. Sice brzy vedla 1:0, utkání měla pod kontrolou, ale v závěru půle vypadla z role a soupeř vyrovnal. „Jablonec dal fantastický gól,“ uznal Van Buren.

Než ho Trpišovský poslal do hry, přišli jiní náhradníci Douděra a Matěj Jurásek. Sice pomohli k tlaku, ale ne k efektivitě. Van Buren, to byla jiná záležitost. Hromada s Olayinkou pro něj vybojovali míč, on si ho prvním dotykem připravil na střelu a prásk. Z dobrých dvaceti metrů se trefil parádně k tyči.

„Hned jsem věděl, že chci střílet. To byla první myšlenka. Trefil jsem to fakt dobře, super,“ líčil s úsměvem.

Fanoušci šíleli, jen když vkročil na trávník. Když skóroval, Tribuna sever málem spadla. „Bylo to krásné, ani jsem to nečekal.“

Třicetiletý Nizozemec nečekal především to, že ještě někdy bude hrát za Slavii.

Patří ji od léta 2016, ale poslední tři roky absolvoval na čtyřech hostováních: v Haagu, dvakrát v Českých Budějovicích a naposledy loni na podzim v Liberci. Tam dal devět branek, což byl pro slávistické trenéry signál, že by mu měli ještě dát šanci.

„Upřímně? Už jsem s tím nepočítal. Byl jsem dlouho pryč a taky už jsem starý. Jo, starý. Když jde na hostování mladý hráč, je normální, že se vrátí. Ale ve třiceti?“ přemítal Van Buren. „Jsem šťastný, že jsem zpátky. Slavia je v Česku nejlepší a já za ní chci hrát.“

Předvedl se ve formě, kterou měl v druhé polovině podzimu v Liberci. Na co sáhl, to udělal dobře. Například před gólem na 3:1 podržel míč proti dvěma stoperům a pak krásně přihrál Lingrovi.

„Nejdřív jsem chtěl střílet, ale když jsem si všimnul, jak jsou postavení obránci a Ondra Lingr je sám, tak jsem si říkal, že musím přihrát. Povedlo se,“ poznamenal.

„Jeho schopnosti jsou na podobné úrovni jako dřív, ale jiné je sebevědomí, vnitřní nastavení, vyzrál,“ řekl slávistický kouč Trpišovský. „Zvažovali jsme, že ho dáme do základní sestavy, ale pamatovali jsme si, že mu to tady sedělo jako střídajícímu hráči. Na to jsme spoléhali.“

Po zápase při rozhovoru s novináři Van Buren také ukázal, jak dobře se naučil česky. „Poslouchám, jak mluví kamarádi, spoluhráči. Mám českou přítelkyni,“ podotkl.