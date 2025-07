Van Buren totiž většinu ze svého osmiletého působení v Česku strávil právě ve Slavii, se kterou slavil čtyři mistrovské tituly. A nyní, po ročním nepříliš vydařeném intermezzu v polské Cracovii Krakow, uvidí jeho český comeback právě Eden.

Stihlo se to, takže velká spokojenost?

Hlavně jsem rád, že jsem tady od začátku sezony. Nechtěl jsem přijít do rozehrané sezony a nejen kvůli zápasu na Slavii. Když už jsem o Hradci a o jeho zájmu věděl a vážně se to řešilo, tak jsem řekl, že to musíme udělat tak, abych mohl hrát už ten první zápas právě na Slavii! To musí být!

Co myslíte, že vás v Edenu čeká? Také nostalgie?

Možná, a pokud ano, tak až po zápase! Před ním se soustředím jen na něj a nechci se rozptylovat tím, že někdo přijde, řekne mi čau, protože mě zná, a bude si chtít povídat. Pro mě je hlavní koncentrace. Hrajeme o body, o vítězství. A ne, že to skončí 0:3, tak čau a jedeme zpátky. I když jde o Slavii. Takhle to nechceme, chceme tam vyhrát. Až po zápase asi budou emoce. A uvidím, co fanoušci, jak ten můj comeback přijmou.

Ozval se vám někdo z bývalých spoluhráčů ze Slavie a co vám říkal?

Když už bylo skoro jisté, že do Hradce půjdu, tak mi volali Tomáš Holeš a Lukáš Provod. Říkali mi, ať do Čech přijedu až po tom prvním zápase!

Slávistický záložník Ivan Schranz (26) gratuluje ke vstřelenému gólu útočníkovi Micku van Burenovi (14).

Do Čech se vracíte po roce stráveném v Polsku, kde jste měl v Cracovii smlouvu ještě na rok. Jak jste se tam cítil a proč jste se rozhodl odejít?

Byly tam dobré i špatné věci. Po roce jsem ale řekl, že to chci změnit. Tak moc se mi tam nelíbilo a už jsem tam nechtěl zůstat ani ten rok, na který jsem měl smlouvu. Proto jsem se domluvil s agentem.

Hlavní důvod, proč jste chtěl z Polska odejít?

Jsem doma víc v Česku než tam. V Polsku je jiná mentalita než tady, tady to mám víc rád.

Ty dobré věci?

Všude plné stadiony: 20 30 tisíc lidí na zápasech, to tady v Čechách neznáme, to je velký rozdíl mezi oběma zeměmi.

Co fotbalová stránka?

Rozdílná. Tam se víc hraje na pevný defenzivní blok a týmy víc čekají na brejky, hrají trochu víc na držení míče než v Česku. I proto je podle mě v Česku hra intenzivnější, což platí snad pro všechny týmy. To se mi líbí mnohem víc, nemám totiž rád stát v bloku a nepresovat.

Právě z dobrého napadání rozehrávky soupeře jste vstřelil v přípravném zápase se Slaskem Vratislav svůj první gól za Hradec...

Měli jsme tlak opravdu vysoký, i když ne stále. Řekli jsme si, že to zkusíme hned od začátku a že nebudeme čekat, a bylo to vidět.

Návrat do Čech byl podle vás jasný, proč ale právě do Hradce? Co nejvíc rozhodlo?

Abych řekl pravdu, úplně nevím. Když jsem před několika měsíci mluvil s trenérem Horejšem, tak jsem začínal přemýšlet o tom, že by to bylo pro moji kariéru dobré. Mentalita, kterou znám, na kterou jsem zvyklý, což byl určitě jeden z důvodů. Navíc znám i trenéra, vím, co chce hrát. Také jsme se o tom bavili. Věděl jsem, co můžu čekat v kabině i na hřišti.

Když se začal hlásit Hradec a vy jste věděl, že byste rád odešel, byly i jiné možnosti?

V tu chvíli ne. Bylo to i pochopitelné, protože jsem v Crakovii měl smlouvu ještě na rok. Navíc jsem měl i trochu smůlu se zraněním a celý rok byl tak trochu nahoru dolů. Přesto přišla tahle nabídka z Čech – asi i proto, že mě v Česku trenéři i lidé znají.

Vracíte se tedy domů?

Trochu ano. Byl jsem v Čechách osm let a opravdu se tady cítím doma. Úplně nevím proč, ale ten pocit mám. Přišel jsem tady do kabiny jako nový hráč a v tu chvíli i jako součást týmu. Když jsem přišel do Polska, nikoho jsem tam neznal.

Kdyby to s Hradcem nevyšlo, co by se dělo? Zůstal byste v Polsku?

V té chvíli asi ano. Ale už jsem dal jasně najevo, že chci pryč.

Fotbalisté FC Hradec Králové Vladimír Darida a Mick van Buren v nových dresech hradeckých votroků na tiskovce před zahájením sezony. (15.7.2025).

Měla na váš návrat do Česka vliv i přítelkyně?

Hlavní byl asi můj názor, ale ona mě každý den doma viděla a cítila, že tam nejsem moc spokojený, doma to bylo znát a cítit. Takže i pro ni je tohle lepší, má radost z toho, že jsme doma v Česku.

V kabině jste kromě hráčů ze Slovenska jediným cizincem. Velká změna?

Ohromná. V Cracovii nás bylo 15 cizinců, mluvilo se jen anglicky, což platilo i o trenérovi. Mám zkušenosti i z Liberce a z Českých Budějovic, kde cizinci sice byli, ale mnohem méně než ve Slavii. V Hradci nás asi je nejméně v celé lize, jsem tady sám. (smích)

Výhoda, nebo nevýhoda?

Výhoda a doufám proto, že moje čeština bude jen lepší a lepší. Musí být, protože každý den teď mluvím jen česky. Občas se zeptám v angličtině a někteří hráči v kabině anglicky mluví, ale já mám teď hlavu plnou češtiny. A je to fajn. Rozumím všemu, i když spoluhráči mluví mezi sebou.

I vtipům, jež bývá v cizím jazyce pochopit to nejtěžší?

Určitě, mám i svoje, český humor zkouším. (smích)

V minulé sezoně bylo pro Hradec problémem střílení gólů, od vás se budou čekat. Cítíte to?

Jsem tady teprve týden, ale nechápu, proč ten problém měli. Vždyť vpředu mají velmi dobré hráče: Vašek Pilař, Adam Vlkanova, Adam Griger. A všechno to jsou výborní fotbalisté, fotbal opravdu umějí. Zároveň mají dobrý náhled na fotbal, což bylo na hřišti vidět hned v tom prvním zápase, který jsem s nimi hrál. Podle mě to je jen v sebevědomí, myslím si, že to bude jen lepší a lepší.