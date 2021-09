Van Buren postrádal ve Slavii prostor: Budějovice? Nejlepší možnost

sportovní manažer Budějovic o posile

„Bylo těžké k nám Micka přivést. Dotahovali jsme to až poslední den přestupního období. Věděli jsme, že když půjde někam na přestup, tak to určitě nebude k nám. Při možnosti hostování byly ve hře i další týmy, které jsou finančně silnější než my.

Pro nás hrálo, že máme nadstandardní vztah s panem Tvrdíkem a pomohl k tomu i agent Jirka Müller. Navíc sám hráč řekl, že když půjde hostovat, tak do klubu, kde to zná. Je to pro nás velká posila, o někoho takového jsme do ofenzivy usilovali. Navíc je Mick ozkoušený a pomůže nám. Ale nebude to stát jen na něm, zvýší konkurenci v celém týmu.“