Čekání na gól? Myslím, že to brzy přijde, říká budějovický útočník Van Buren

Na jihu Čech se mu líbí a přemýšlí, jestli zde bude pokračovat i po konci podzimního hostování.

Získali jste deset bodů z posledních čtyř zápasů. Dostáváte se do velmi dobré formy?

Myslím, že jo. Funguje systém, kterým hrajeme. Máme tři rychlé hráče v útoku, vysoko napadáme a jsme nebezpeční z brejků. Dokážeme se udržet na míči a v posledních čtyřech zápasech jsme předvedli řadu pěkných akcí.

5 zápasů odehrál Mick van Buren v této sezoně. Na svůj desátý gól v české lize čeká

Kdy se to zlomilo oproti předchozím horším výsledkům? Byl to povedený zápas na Spartě?

Řekl bych, že ano. Už předchozí utkání proti Zlínu jsme nehráli špatně. Vytvořili jsme si řadu šancí, ale nedávali góly. Na Spartě jsme byli produktivní a díky tomu vyhráli. Teď už víme, že můžeme porazit opravdu každého. Já i celý tým cítíme, že nám výhra na Letné dodala velké sebevědomí.

Bylo čekání na výhru těžké hlavně psychicky? Přeci jen zápasy přibývaly a body nikde.

Na psychiku to bylo náročné. Ale když jsem viděl naši sestavu a srovnal ji s některými týmy, proti kterým jsme nastoupili, tak jsme měli několikrát vyhrát. Ale věděl jsem, že to přijde. A na Spartě se to všechno sešlo ve pravý okamžik.

Po úspěšném období stoupáte pořadím, aktuálně jste jedenáctí. Potvrzuje se, že by se Dynamo mělo pohybovat okolo středu tabulky?

Minimálně ve středu tabulky. Abych řekl pravdu, tak si myslím, že máme i na víc. Hrajeme kvalitní fotbal a máme silnou obranu i nebezpečný útok. Myslím, že patříme do horní poloviny.

Na jihu Čech jste něco málo přes čtvrt roku. Jak se vám tu zalíbilo?

Jsem tady šťastný, cítím se tu jako doma. Plně respektuji klub, spoluhráče i místní prostředí. Ze začátku to nebylo ono. Když jsem byl zraněný, tak jsem nemohl předvést nic na hřišti. Teď už hraju, začalo se nám dařit a to je skvělé.

Zatím však stále čekáte na první gól v Budějovicích. Několikrát jste k němu ale byl blízko.

Chyběl jen kousek štěstí a góly bych už měl. Ale moc o tom nepřemýšlím. Cítím se na hřišti dobře a myslím, že to brzy přijde.

Hned po několika zápasech jste se z hrotu útoku přesunul na křídlo. Je to lepší pro vás i pro tým?

Ano. V našem systému hry si myslím, že to je pro mě nejlepší možná pozice. Cítím se pořád jako útočník, ale v našem rozestavení se pohybuji velmi dobře na pravém křídle. A potvrzuje to i situace před naším druhým gólem v Brně. Můj náběh ve vápně byl jako od typického forvarda, hlavou jsem trefil tyč a Patrik Brandner míč doklepl do sítě.

Zlepšuje se také vaše souhra se spoluhráči?

Výrazně, řekl bych. Bavíme se o různých herních situacích, trénujeme je. Na mé pozici je důležitá spolupráce s útočícími hráči, ale také s pravým bekem. Všechno to jde správným směrem.

Po příchodu jste nehrál kvůli problémům se zadním stehenním svalem. Nyní už je všechno v pořádku?

Ano. Mrzelo mě to, pauza byla dlouhá. Ale už je všechno v pořádku, dohnal jsem tréninkové manko a moje kondice je lepší a lepší.

Zítra od 14 hodin hostíte Karvinou. Potvrdíte stoupající formu a přidáte další vítězství?

Určitě. Do konce podzimu nás čekají čtyři zápasy a všechny budeme chtít vyhrát. Máme sebevědomí a tvoříme si v každém utkání řadu šancí. Pokračovat v tom chceme i tentokrát.

Karviná ale naposledy vyhrála v Plzni a v tabulce je před vámi.

To je podobné, jako když Brno před naším zápasem senzačně remizovalo na Slavii. Na každý zápas jsme dobře takticky připraveni, trenéři s námi tráví hodně času u videa a víme, co máme hrát. Nebude to lehké, ale věřím, že vyhrajeme.

Jak to vypadá s vámi? Hostování na jihu vám vyprší po konci kalendářního roku. Co bude dál?

To je otázka. Tady mi končí hostování, po sezoně smlouva ve Slavii. Ještě jsme moc nemluvili o tom, co bude dál. Musíme si sednout a uvidíme, co bude možné. Jestli si mě Slavie stáhne zpátky, to teď upřímně nevím. Ale klidně bych v Českých Budějovicích strávil rád celou sezonu. Líbí se mi tady a jsem tu spokojený.