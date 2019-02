Už nehrajeme hrozně moc drbací fotbal, chválí olomoucký kapitán

„Třeba i do Evropské ligy,“ usměje se. „Rozhodující budou první tři zápasy. Když je zvládneme, tak se nastartujeme a můžeme to dotáhnout vysoko. Kvalitu máme, prokázali jsme to mockrát, teď jsme trošku změnili systém, vyhovuje nám to, všichni víme, o co hrajeme.“ Co přesně změnili?

„Už jsme v přípravě nehráli hrozně moc drbací fotbal, myslím, že nám to jenom pomůže,“ doufá.

Šanci na Evropskou ligu mají modří z českého poháru. „A ještě ze střední skupiny,“ nevzdává se Vepřek. „Věřím, že se co nejdřív vymotáme ze spodních pater a posuneme se do středu, tam bychom měli hrát. A přání? Zlepšit defenzivu, nedostávat hloupé góly, které jsme si více méně dávali sami.“

Příprava byla kvůli novému schématu soutěže extrémně krátká.

„My jsme uvítali, že byla velice krátká. Hráči nemají rádi zimní přípravy, ale absolvovali jsme ji ve zdraví. Odehráli jsme dobré zápasy. Je na čem stavět,“ říká Vepřek.

Ani deštivé počasí na soustředění v Turecku nenarušilo plány. „Až na jeden den, kdy jsme zůstali na hotelu v posilovně,“ povídá. A teď si zase fotbalisté zvykají na českou zimu. „A umělou trávu,“ ušklíbne se Vepřek. „Je to trošku náročnější, je tam jiný pohyb. Svaly dostávají jinak zabrat. Nedá se nic dělat, musíme se s tím srovnat.“

Také Vepřek si pochvaluje, jak do obranné linie zapadl novic Vít Beneš. „Je znát, že už toho odehrál víc. Byl v Maďarsku.“ Jablonec je na začátku dobrá prověrka olomoucké formy.

„V naší situaci si nemůžeme vybírat soupeře. Jablonec chtěl hrát vždy fotbal. To může být pro nás lepší, než kdybychom hráli proti někomu, kdo to bude jen práskat nahoru,“ věří Vepřek v zisk důležitých bodů.