Sparťan Trávník je k sobě tvrdý. Není to ono, nehrál jsem skvělý zápas

Byl to jeho první příspěvek v novém angažmá po letním přestupu z Jablonce.

V závěru poločasu se probil do šance, kde ho protivník poslal k zemi. A z penalty spoluhráč Kanga zvýšil na 2:0.

Pokutový kop však sudí nařídil až po zhlédnutí videozáznamu, nejdřív ukázal, že Šimkův zákrok na Trávníka faulem nebyl.

„Já věděl hned, že to je penalta. Taky jsem za rozhodčím běžel, ať si to na videu zkontroluje,“ líčil Trávník. „Obránce chtěl odehrát míč, ale nedosáhl na něj. Já už bych střílel, i když asi jen na dlouhou nohu.“

Pětadvacetiletý záložník dřel, běhal, nabízel se. Je na něm vidět, jak chce. Ale chybí mu někdejší lehkost, kterou udivoval v Jablonci.

„Pořád cítím, že to není ono. Musí to být lepší.“

Do základní sestavy naskočil po dvou zápasech. Porážku v úvodním kole se Slováckem (0:2) odnesl lavičkou náhradníků. Proti Jablonci (2:0) a v Českých Budějovicích hrál pár minut. Proti Příbrami nezklamal, ani nezářil.

„První zápas jsme nezvládli, ale od té doby je to lepší. To snad vidět je. Samozřejmě, pořád je tam taky prostor pro velké zlepšení,“ poznamenal Trávník. „Pozitivní je, že jsme vyhráli tři nula. Jsme šťastní, že máme tři body. Ale mohli jsme to odehrát líp, víc v klidu.“

Vítězství nad Příbramí se sparťanům hodí náramně. Pomůže jim k většímu sebevědomí. Už za čtyři dny tým vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu, ve čtvrtek hostí Trabzonspor.

Kvůli disciplinárnímu trestu nesmí klub na utkání pustit žádné diváky, Sparta má zavřené hlediště. „Nikdy jsem to nezažil, snad někdy v přáteláku. Sám nevím, co nás čeká, jak to bude vypadat,“ přemítal Trávník.