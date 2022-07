Vzestup Slovácka překvapil také mě, říká po svém návratu záložník Trávník

Typologicky jste ale odlišní, ne?

Jsme jinačí. Ale naše úlohy jsou stejné, takže bych měl ve Slovácku plnit co on. Tvořit hru, rozdávat nahrávky, střílet.

Vedle sebe budete mít vrstevníka Marka Havlíka. Pamatujete, jak jste ve Slovácku začínali?

To se nezapomíná. Mára je skvělý fotbalista a jsem rád, že si můžeme zase spolu zahrát. Jak to budeme mít rozdělené, ještě přesně nevím. Asi se to bude měnit podle soupeřů.

Jak budete vzpomínat na Turecko? Nechtěl jste pokračovat?

Neuplatnili opci, takže to vůbec nebylo ve hře. Moc hráčů nekupují. Většinou tam chodí volní hráči.

Dopadl jste lépe než váš bývalý spoluhráč ze Slovácka Tomáš Břečka, kterého vyřadili z kádru i přes platnou smlouvu.

Turecko je divočina. Takové věci jsou tam běžné. S tím tam člověk jde. Ale mám dobré zkušenosti, nikdo se mnou nijak špatně nezacházel. S Tomášem jsme v kontaktu. Chtěl by si najít co nejdříve nějaký klub, ale kde to bude, těžko říct.

Mrzí vás, že jste nedostal ve Spartě šanci?

Moc jsem tomu nevěřil. Tušil jsem, že půjdu někam na hostování. Chtěl jsem, aby to bylo co nejdříve a mohl se zapojit do přípravy.

Přitom jste ve Spartě prodloužil smlouvu.

Je to jednoduché. Sparta nechtěla, abych byl za rok volný hráč a neodešel zadarmo.

Popravdě, kdyby Slovácko nehrálo Evropské poháry, vrátil byste se?

Těžko říct. Ale poháry hrály roli. Jsou velkým lákadlem pro každého. Už jsem si to zažil, je to krásné a chtěl bych to zažít znova.

Stačí vyhrát jeden ze dvou duelů předkola.

Záleží na losu. Věřím, že se co nejlépe nachystáme a dopadne to dobře. Ale ve 3. předkole Evropské ligy není moc na výběr, všechny týmy mají obrovskou kvalitu.

Co Fenerbahce, které znáte z Turecka?

Jsou tam výborní fotbalisti, individuality. Ale myslím si, že právě běhavý styl Slovácka by jim nemusel vonět. Šlo to vidět, když hráli proti Slavii. Navíc by nás mohli podcenit.

Když jste přestupoval do Jablonce, Slovácko hrálo většinou o záchranu. Co říkáte na jeho raketový vzestup?

Kecal bych, kdybych řekl, že mě to nepřekvapilo. Že tak vyletí, věřil málokdo. Není to o štěstí, ale odměna za práci, kterou tady všichni odvádí. Herní styl je úplně jiný než za mých časů. Je to práce trenéra.

V přípravě jste vyhráli všech pět zápasů. Jaký máte pocit ze hry?

Vítězství jsou fajn, ale součinnost ještě úplně nefunguje. Musí si to trošku sednout. Možná až budeme mít lehčí nohy. Nechci se na to vymlouvat, ale doufám, že na soustředění to bude lepší.

Je znát tvrdá příprava trenéra Svědíka?

Určitě. Je to náročné. Letošní letní příprava je proti předchozím delší. Je toho dost, ale je to potřeba, abychom měli výsledky.