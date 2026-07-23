Chtělo by to stabilitu, loňská sezona byla varování, hlásí Trávník. Slovácko omlazuje

Loni jste s ní doma v úvodním kole remizovali 0:0. Můžete ji znovu zaskočit?
Stejně jako my mají spoustu nových hráčů. Hodně jich bylo na mistrovství světa. Bude se hrát bez fanoušků. Těžko predikovat, jak to bude vypadat. Víme, jakým stylem Slavia hraje a jakým bude hrát, ale měli bychom se soustředit hlavně na sebe.
Na jaře jste se zachraňovali až v baráži. Jaké z toho pro vás plyne ponaučení?
Bylo to varování. Tým se přes léto hodně proměnil. Tolik příchodů jsem ve Slovácku nezažil. Když se dívám na nové hráče, jsou to všechno mladí perspektivní kluci. Věřím, že přinesou zdravou energii a bude tady hlad po nějakém úspěchu. Aby to nevypadalo jako minulou sezonu. Mužstvu věřím. Byl jsem až překvapený, jak to vypadá.
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Ve Slavii mu to nevyšlo, Vorlický jde do Slovácka. Za trenérem Jelínkem
Slovácko dlouho sázelo hlavně na domácí hráče, teď je skoro půlka kádru z ciziny. Jak to vnímáte?
Je to trend. Je potřeba zapracovat i zahraniční hráče. Pokud přinesou kvalitu a mají správný charakter, což mají, vidím v tom jenom pozitiva.
Po sezoně odešel trenér Roman Skuhravý do Baníku i přes slib, že zůstane. Zamrzelo vás to?
Bylo to zvláštní, ale takový je fotbal a to se v něm stává. Pak už jsme to neřešili. Našel se nový trenér, nebylo se o čem bavit. Navíc trenér Jelínek má hodně podobné věci jako pan Skuhravý. Nemusí to být problém. Ba naopak to může být ještě lepší.
Věkově je vám blíže než jeho předchůdce. Projevuje se to nějak, popovídáte si více?
Chce se bavit s každým. Nerozlišuje, jestli jste mladší, nebo starší. Líbí se mi, když se takhle v týmu komunikuje.
Jako sportovní manažer se do Slovácka vrátil Michal Kadlec. Jak na vás působí?
Káca umí mluvit dobře. O věci kolem se hodně stará. Můžeme to vidět i na množství příchodů kvalitních hráčů. Je to i jeho zásluha. Hrával tady, hodně toho zažil. Měl výbornou kariéru, zkušenosti z ciziny. Ví, jak to chodí. Přináší samé plusy.
A co nový asistent Vlastimil Daníček, ještě na jaře váš spoluhráč?
Na začátku bylo hodně zvláštní ho vidět na druhé straně v trenérském. Ale už si zvykáme a Vlasta si zvyká na novou roli také. Má týmu určitě co říct. Myslím, že všichni ho berou s respektem.
Je přísný?
Snaží se, ale ještě mu to bude chvilku trvat. (úsměv)
Na střídačce je také Petr Reinberk, další váš někdejší spoluhráč.
Spolu s Vlastou s Kácou patří mezi kluky, co jsou ve Slovácku dlouho a něco tady dokázali. Takhle by to mělo být, pokud chtějí pokračovat v klubu.
Půjdete po kariéře v jejich stopách?
Ještě mám před sebou hodně let na hřišti.
Skončila spousta veteránů a najednou patříte mezi nejstarší v kabině.
Ještě chytá Hečis (Heča), Havlas (Havlík) už také patří mezi starší. Je dobře, že se tým omlazuje. Potřebujeme kluky, kteří jsou motivovaní.
Nový trenér i sportovní manažer chtějí, abyste hráli pokud možno kombinační fotbal. To vám sedí, že?
Snažíme se o to, i když z toho pramení chyby. V generálce se Skalicí (1:3) z toho byly inkasované góly. Věřím, že když se toho budeme držet a vyvarujeme se chyb, přinese nám to body, budeme aktivní a dávat góly.
Slovácko překopalo kádr
To byl fičák. Kompletní jedenáctka je pryč, nahradila ji třináctka jiných hráčů. Prvoligoví fotbalisté Slovácka změnili v létě takřka polovinu kádru. „Je to hlavně o zvykaní si na sebe,“ řekl na tradiční předsezonní tiskové konferenci nový trenér Jan Jelínek.
K zástupcům médií promluvil poprvé od loňského uvedení do funkce také výkonný ředitel Zdeněk Heneš. „Chceme se vyhnout baráži. Důležité je, že jsme dostali do klubu Kadlece a Jelínka,“ zmínil Heneš kouče a nového sportovního manažera klubu Michala Kadlece.
Jeho nástup je součástí velkých změn v klubu, jehož většinovým vlastníkem se stala se 75 procenty akcií společnost Solar Global. „To nám dovolilo navýšit rozpočet a připravit se na sezonu lépe než v minulém roce,“ poukázal Heneš na letní nákupy.
Z těch se nejvíce vyjímá kreativní záložník Lukáš Vorlický ze Slavie Praha, jehož kariéru ale brzdí opakující se zdravotní potíže. „Není tajemství, že je po zranění. Ale tohle pro nás není téma. Tím je, že je tady. Musíme být trpěliví,“ prohodil Jelínek na adresu někdejšího hráče Atalanty Bergamo.
Vorlický trénuje individuálně, Slovácko je opatrné také v případě brankářské jedničky Milana Heči. „Nezačal ani letní přípravu, dochytával minulou sezonu se sebezapřením, dal týmu všechno. Postupně mu dávkujeme zatížení,“ uvedl Jelínek.
V neděli na Slavii by měl začít Alexander Urban, v létě klub přivedl do brány ještě zkušeného Pavla Halousku ze slovenské Petržalky. „Nikdo z těch, koho jsme oslovili, mi neřekl, že nechce do Slovácka,“ těší Michala Kadlece.
Osm hráčů získal klub na přestup, tři na hostování, o formě působení olomoucké dvojice Kostadinov, Dolžnikov se jedná, do áčka z akademie si trenéři vytáhli Filipa Hrušku. Celkem je na soupisce 30 jmen.