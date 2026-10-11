První vítězství v sezoně. Obrovská úleva, oddechl si slovácký kapitán Trávník

Senzační tříbodový zisk sice hosty neposunul z předposledního patnáctého místa tabulky, přesto pro ně může znamenat důležitý zlom.
„Je to obrovská úleva. Čekali jsme na to dlouho. Myslím, že v některých předchozích zápasech jsme byli i lepší, ale nedotáhli jsme je do vítězného konce. Dneska se nám to konečně podařilo. Možná se k nám přiklonilo i trochu štěstí, které nám jindy chybělo,“ říká kapitán Slovácka Michal Trávník.
Co rozhodlo o tom, že jste si právě z Liberce odvezli všechny tři body?
Jsem rád, že jsme zápas výsledkově zvládli, pro tohle jsme si sem jeli. Byl samozřejmě obrovsky těžký. Myslím, že jsme chytili začátek a dali gól. Liberec pak začínal být nebezpečný, hlavně z centrovaných balonů a standardních situací. To nás ohrožovalo nejvíc. Druhý poločas byl v podobném duchu, bylo tam hodně centrů. Dneska jsme ale ukázali vůli, všechno jsme odrazili a zvládli to i po červené kartě, kdy už to pak bylo na jednu branku.
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Jednou z hlavních postav byl brankář Milan Heča. Několikrát vás podržel a navíc se podílel na druhém gólu v závěru utkání. Jak důležitý byl jeho výkon?
Pokud jde o ten gól, byla to od něj krásná nechtěná přihrávka. Ne, to si dělám srandu, ale co jsem slyšel, úplně takhle to zamýšlené nebylo. Byl to určitě důležitý okamžik zápasu. Milan ale hlavně výborně zachytal a hodně nám pomohl.
Krátce po přestávce rozhodčí po zásahu videa odvolal penaltu proti vašemu týmu. Věřil jste, že verdikt změní?
Byl jsem u toho celkem blízko. Přišlo mi, že tam Slončík měl nataženou ruku, ale nějaká velká intenzita tam podle mě nebyla. Byl jsem si celkem jistý, že by se penalta kopat neměla.
Poslední půlhodinu jste si zkomplikovali zbytečným vyloučením Davida Puškáče. Co jste na to říkal?
Dneska jsme měli štěstí, že jsme to zvládli. Červené karty nás provázejí celou sezonu, zbytečně je dostáváme a stojí nás to zápasy. Je to pro nás velké varování, tohle se nám nesmí stávat. Oslabuje to celý tým. Říkáme si to pořád, ale jsou to zbytečné chyby a špatná rozhodnutí. Musíme se nad tím každý zamyslet a v některých situacích se ovládnout.