Bizár jako z okresu: Tomič nebyl v zápise a nemohl střídat. Naše ostuda, zlobil se kouč

„Naše ostuda, tímhle jsme si vstřelili vlastní gól,“ komentoval na ligovou úroveň bizarní situaci Martin Hyský, kouč Karviné.

Přitom jeho týmu by se Tomič na hřišti ve chvílích, kdy tam mířil, hodil. Karviná už přes padesát minut odolávala tlaku domácího Hradce bez vyloučeného Singhateha a Tomič by jí v obraně pomohl. V zápise ale nebyl, což bylo zřejmé už před zápasem. Nikdo z Karvinských si toho ale evidentně nevšiml.

Karviná chtěla na hřiště poslat Michala Tomiče, ten ale není dnes uveden v zápise. #chanceliga pic.twitter.com/sAZb1HEEBi — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) March 9, 2025

Karviná tak musela v cestě za bodem přežít další nepříjemnou ránu. První přišla už ve 27. minutě, kdy Singhateh hrubě fauloval hradeckého Dancáka, dostal žlutou kartu, kterou hlavní rozhodčí po zásahu videa změnil na okamžitou červenou.

„Začali jsme velmi dobře, vstřelili jsme brzy gól a měli zápas pod kontrolou. Bohužel jsme si to ale sami udělali hodně těžké. Byla to naše už osmá červená v této sezoně a tahle byla naprosto zbytečná,“ láteřil karvinský trenér.

Přitom gambijský útočník do té doby hrál velmi dobře. Právě on poslal Karvinou do vedení a na hřišti byl hodně vidět. „Zachoval se ale hloupě, tým zbytečně oslabil a už o přestávce jsem na něj zvedl hlas. Hráči si to tímhle kazí sami sobě, budeme to řešit,“ uvedl Hyský.

Alespoň trochu náladu mu spravil výkon týmu v následném více než hodinovém oslabení: „Bylo to neskutečně těžké, ale cením si toho, jak mužstvo zareagovalo. Bod dneska beru jako vítězství.“