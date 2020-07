V Itálii zavřeli dveře. Tady můžu bojovat o Evropu, věří posila Slovácka

Z tradičního klubu, který kvůli koronavirové krizi skončil málem v likvidaci, zamířil slovenský fotbalový reprezentant do 21 let kousek za hranice do Uherského Hradiště.

„Ze slovenské do české ligy je to dobrý krok. I s ohledem na případný přestup do větší zahraniční ligy. Chci, abych se posouval já i Slovácko. Loni uhrálo skvělé výsledky,“ má přehled Tomič, který se Slovácku upsal do léta 2023.

V dorostu jste působil v Sampdorii Janov. Do Itálie vás to netáhlo?

Tam byly dveře zavřené vzhledem ke koronaviru, který fotbal hodně poškodil. Žádnou nabídku jsem odtamtud nedostal. Přestupový trh zamrzl, všichni řeší následky koronaviru.

Jaké jsou vaše dojmy z nového prostředí?

Jsem tady první den. Vypadá to, že je tady dobrá parta. Máme dobrého trenéra. Můžeme zase bojovat o Evropu. Slyšel jsem, že česká liga je hodně fyzická. Musím se na to dobře připravit. Uvidíme, kam mě trenér postaví. Nejlépe se cítím na pravém kraji obrany, ale budu se snažit zahrát co nejlépe všude tam, kde mě trenér postaví.

Na Žilinu, kde jste skončil za divokých okolností, jste nezanevřel?

Nikdo takový krok od vedení klubu nečekal. Ale na Žilinu a na kluky vzpomínám jenom v dobrém. Měli jsme super kolektiv. Nakonec udrželi druhé místo. Omladili tým, jsou v něm perspektivní hráči. Budu jim držet palce.

Čekal jste, že řadu vašich spoluhráčů potkáte v české lize?

Věděli jsme jeden o druhém, kdo kam půjde. Budeme se potkávat, ale už jako soupeři. Bude to zvláštní.

Jak jste na tom zdravotně po operaci křížových vazů?

Zapojuji se do bezkontaktních her, ale souboje vynechávám. Koleno není ještě stoprocentně připravené. Nechci nic uspěchat, abych pak nemusel delší dobu odpočívat. Začátek sezony asi nestihnu, ale budu se snažit být připravený co nejdříve.