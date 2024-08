Slovenský obránce Tomič bude ze Slavie hostovat v norském Bodö/Glimt

Fotbalovou Slavii opustil slovenský obránce Michal Tomič, který odešel do týmu norského mistra Bodö/Glimt na půlroční hostování s opcí na přestup. Pražský klub to uvedl na svém webu. Na soupisce pro evropské poháry Tomiče nahradil Ondřej Zmrzlý, který by měl být k dispozici pro domácí odvetu 4. předkola Ligy mistrů s Lille ve středu 28. srpna.