Slavia získala obránce Tomiče ze Slovácka, poslala ho hostovat do Boleslavi

Fotbalová Slavia Praha získala ze Slovácka slovenského obránce Michala Tomiče, ale vzápětí ho poslala na půlroční hostování do Mladé Boleslavi. Třiadvacetiletý hráč podepsal v Edenu smlouvu do léta 2026. Slavia to oznámila na svém webu.