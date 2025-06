Na jaře nastoupil za Karvinou jen do šesti utkání a dal dva góly. Nejvíc se Tomič „proslavil“, když jako náhradník měl jít v březnu v Hradci Králové chvíli před koncem do hry, ale sudí zjistili, že není v zápise o utkání. Tak si zase sedl na lavičku.

Rozpačitě lze popisovat i jeho působení ve Slavii, kam přestoupil v únoru 2023 po výborné sezoně ve Slovácku. Zaujal i v evropských pohárech, proto po něm Slavia sáhla. Nejdřív ho obratem poslala na hostování do Mladé Boleslavi, pak si ho rok nechala.

V ročníku 2023/2024 zasáhl do 32 utkání, při výhrách nad Bohemians a Olomoucí skóroval. Zahrál si i Evropskou ligu. Trenéra Jindřicha Trpišovského však úplně nepřesvědčil.

Loni v létě odešel na hostování do Bodö/Glimt. Za podzim stihl jen čtyři zápasy, vrátil se do Česka a rozšířil slávistické řady v Karviné, která s pražským týmem úzce spolupracuje. Nastoupil do poloviny zápasů a nyní míří na rodné Slovensko.

„Rád bych zopakoval výhru v poháru. Hlavním cílem je zahrát si skupinovou fázi Evropské nebo Konferenční ligy, to by bylo úžasné. Věřím, že můžeme zaútočit i na titul,“ řekl Tomič po podpisu tříleté smlouvy.

Karvinský obránce Michal Tomič se snaží dostat k míči, který si kryje opavský Papalelé.

Roli při jeho příchodu do Trnavy, kterou nedávno převzal český kouč Michal Ščasný, sehrál sportovní ředitel klubu Martin Škrtel.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zkompletovat jeho příchod, i když se nerodil lehce. Nepochybuju, že Michal svými fotbalovými i charakterovými vlastnostmi bude přínosem a určitým impulzem pro klub i fanoušky. Je použitelný na více postech a pomůže nám zvýšit nejen konkurenci, ale i celkovou kvalitu mužstva,“ řekl Škrtel.