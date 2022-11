Slovácká kometa z Myjavy. Tomič makal a čekal, teď stoupá vzhůru

Podmiňovací způsob je na místě. Tomič si na něj musí počkat. Slovácko ho na listopadový reprezentační sraz nepustilo, jen aby ho mělo k dispozici pro osmifinálový duel MOL Cupu.

„Potkat se v reprezentaci s Markem a třeba si pár minut odbýt po jeho boku... Zpočátku mě to dost mrzelo, ale jak plynul čas, tak mě to rychle opustilo.“

Na jedné straně pozvánka do národního mužstva.

Na druhé klubová stopka.

Obě ale ukazují v zásadě to stejné. Raketový výkonnostní vzestup udělal z 23letého pravého beka nepostradatelného člena hradišťské sestavy a zároveň adepta slovenské reprezentace.

„Zápas s Boleslaví byl pro nás hodně důležitý. O to více jsem rád, že jsme ho zvládli,“ oddechl si Tomič, že oběť nebyla marná.

Na další reprezentační kemp, který začne 4. prosince, ho už jeho zaměstnavatel uvolnil. „Věřím, že si to vynahradím.“

Jestli se něčemu Tomič ve Slovácku přiučil, pak rozhodně trpělivosti. Do Uherského Hradiště přišel jako volný hráč v létě prvního covidového roku po operaci křížového vazu v koleni.

„Zlobilo mě. V zimě se mi zasekl meniskus ve stejném koleni. Musel jsem jít na další operaci.

To bylo nejtěžší období, ale pořád jsem věřil. Fotbal mám moc rád. Chvála bohu nebyl zákrok náročný a za dva a půl měsíce jsem trénoval,“ líčí Tomič.

Ještě předtím stihl 16. prosince 2020 krátký debut v české lize, jinak ale v první sezoně ve Slovácku paběrkoval. Ve 13 startech se zapsal do statistik pouze jednou žlutou kartou.

V nadcházející sezoně dostal více šancí, jenže to nebylo pořád ono. Zasáhl do 29 utkání, většinou ale nastupoval do utkání jako střídající hráč. Nezatrpkl. Dál na sobě makal a čekal.

„Tým pracoval velmi dobře. Vyhrávali jsme. A když obrana funguje, z mé pozice pravého beka se těžko naskakuje do zápasů,“ věděl.

Na jeho postu pravého beka navíc válel slovácký odchovanec Petr Reinberk.

„Rambič měl vynikající sezonu. Dával hodně gólů, musel jsem si na šanci počkat,“ zopakoval Tomič.

Že spolu můžou na kraji kooperovat ku prospěchu mužstva, se ukázalo letos na podzim.

To už začala Tomičova hvězda vycházet. I když i tentokrát si musel počkat, než naplno zazáří.

Premiérový gól ve Slovácku dal v Evropské konferenční lize

První dva duely skupinové fáze Evropské konferenční ligy kompletně proseděl, poprvé se podíval na hřiště až v domácím utkání s Nice a 13. října ve Francii to přišlo.

Svým prvním soutěžním gólem ve Slovácku nakopl tým k obratu a slavnému vítězství 2:1.

„Tím, jak jsem měl více minut, jsem se cítil lépe. Získal jsem více sebevědomí a gól byla třešnička na dortu,“ naznačil, že ho nedal z ničeho nic.

„Dlouho jsem na něj čekal. Pak už to šlo samo.“

Vzápětí se trefil v domácím poháru a nakonec i v české lize: „Jsem rád, že jsem tenhle hattrick zkompletoval.“

Ač to často nedělá, po domácím zápase s Pardubicemi, který Tomič rozhodl jediným gólem, ho vyzdvihl i trenér Martin Svědík.

„Hraje výborně. Nejen že dal branku, jeho výkon snese vysoké parametry,“ ocenil ho náročný kouč Slovácka. A chválil ho i Milan Petržela, který v zápase s Pardubicemi vytvořil nový absolutní rekord v počtu startů v domácí nejvyšší soutěži.

„Vidím v něm velký potenciál. Šikovný, tahový hráč, moderní krajní bek. Dostává se často do zakončení, má kvalitní centry. Umí vystřelit i levačkou. Jenom mu přeji, aby mu drželo zdraví. Je na to malinko náchylný. Pokud mu bude držet, nemusel by se tady dlouho ohřát,“ předpovídá mu Petržela.

Smlouva mu končí v létě

Což Svědík nerad slyší. Tomič má v Hradišti smlouvu do léta 2023 a rokování o nové se má teprve rozběhnout. Jedna podařená půlsezona a ještě ne celá, jsou podle Svědíka na velký přestup málo.

„Je to krátká doba. Musí odehrát na téhle úrovni minimálně sezonu. Pro něj samotného by byla škoda, kdyby šel do větší konkurence a nehrál tam. Zvykl si tady na prostředí, zapadl. Věřím, že je schopen vyhodnotit, co je pro něj nejlepší. Předpoklady má. Jednou skončí výše,“ je přesvědčený Svědík.

Ale později.

Co na to Tomič?

„Zatím nic neřešíme. Musíme si k tomu sednout s vedením klubu.“ Dobře však vnímá, že Slovácko mu podalo pomocnou ruku, když byl ve svízelné situaci. V Žilině dostal výpověď v březnu 2020 v den svých 21. narozenin. A ač bylo jasné, že po operaci kolena nestihne podzim, Slovácku mu dalo příležitost. „Za to jim patří velký dík. Předčasný konec v Žilině mi otevřel cestu do ciziny,“ podotkl Tomič.

I když Slovácko není jeho první zahraniční štací. Jako teenager strávil tři roky v italské Sampdorii Janov. „Velká zkušenost. Nejen fotbalová. I pro život. Naučil jsem se jazyk. Čichl jsem si k prvnímu týmu. Byl jsem na lavičce v Sérii A. Krásné vzpomínky. Dá se od toho odpíchnout. Ale už je to minulost. Soustředím se, co je teď a co bude,“ říká Tomič, který mohl na Apeninském poloostrově zůstat. „Chtěli mě poslat na hostování do třetí ligy do týmu, který postoupil. Nesouhlasil jsem. Raději jsem šel hostovat do Žiliny, která pak na mě uplatnila opci. Věděl jsem, že se tam dělá fotbal na dobré úrovni a dávají šanci mladým hráčům. Pomohlo mi to.“

Paradoxně mu pomohl i podivný konec v Žilině. „Když jdete ze slovenské do české ligy, je to dost velký skok. Je to tady těžší. Kór když chceme hrát na Slovácku náročnější fotbal,“ vnímá Tomič.

Na začátku ho brzdila zmíněná zranění, proto mu aklimatizace trvale déle než jiným.

„Nemohl jsem se do toho pořádně opřít. Tenhle půlrok mi pomohl. Byl nad očekávání. Dostal jsem se do zápasů. Dal jsem první góly, sebevědomí stouplo,“ těší Tomiče progres, který zaregistroval rovněž nový trenér slovenské reprezentace Ital Francesco Calzona.

I když ho bylo najednou všude plno, zůstal nohama na zemi. „Snažil jsem se být koncentrovaný, abych neuletěl. Být stoprocentní v defenzivě a pak přidat něco v útočné fázi.“

Herní systém Slovácka s ofenzivními krajními beky mu maximálně vyhovuje. „Super, že nejsme omezení jen na obrannou činnost a můžeme útočit, zavírat zadní tyč, být ve vápně,“ kvituje Tomič, který si přitom v Sampdorii i v Žilině vyzkoušel roli křídelního hráče.

Jistější se ale cítí na pozici beka. „Má skvělé rychlostní předpoklady. Je důrazný. Začal si více věřit. Ale ještě potřebuje vypilovat některé věci – centrované míče, řešení situací,“ vypočítal Svědík.

I proto by byl rád, kdyby ve Slovácku prodloužil kontrakt.

Pro Tomiče by to mělo i jednu nespornou výhodu. Domů do Myjavy to má z východu Moravy kousek.