Ani jsem nevěděl, co se zkoumá, divil se pardubický bek Surzyn na Spartě

„Nejdřív jsem vůbec nevěděl, co se zkoumá,“ přiznal Surzyn po zápase. „Říkali mi, že když se do akce zapojil ještě Ewerton, tak nejspíš stál v ofsajdu. Nechtěl jsem tomu věřit, ale nakonec to tak opravdu bylo,“ dodal.

Pro pardubického beka by šlo již o třetí branku v letošní sezoně, Surzyn celou akci hodnotil kladně.

„Na tu zadní tyčku jsem mířil, takže to vyšlo přesně, jak mělo. Gólman si na míč sáhl, ale vyrazit ho nedokázal. Ale zasáhl VAR, bohužel,“ litoval Surzyn.

Šesté Pardubice nakonec se Spartou prohrály 0:2. Vítězství Pražanů pojistil ještě v 81. minutě po rohu Ondřej Čelůstka. Kdyby to hostům někdo řekl před sezonou, nejspíš by to brali, jenže Východočeši Spartu skutečně tlačili. Na to, jaký je mezi oběma týmy rozdíl, až moc.

„Prohra mrzí hodně, obzvlášť po druhé půli, kde jsme měli asi tři gólovky, ale brankář je pochytal,“ štvalo Surzyna.

Florin Nita skutečně Spartě zachránil tři body. Tři minuty po přestávce ještě na ránu Tomáše Solila z otočky, která letěla jen těsně nad branku, nedosáhl, deset minut poté už se ale vyznamenal proti Tomáši Čelůstkovi. Pardubický obránce po souboji s Matějem Polidarem šel sám na bránu, ale Nita jeho trochu uspěchanou střelu vyrazil. A za další minutu vytáhl možná zákrok podzimu. Na malém vápně se do míče opřel Ewerton, ale jeho prudkou ránu Nita schoval v náruči.

„A pak nám dá Sparta gól snad z jediné pořádné šance, ještě po rohu. Je to škoda,“ bědoval Surzyn.

Nervózní výkon Sparty podtrhl v samém závěru Ladislav Krejčí mladší. V nic neřešícím souboji na polovině hřiště šest minut před koncem hrozivě loktem do obličeje sestřelil Tomáše Solila, který musel střídat. Div, že nejel rovnou do nemocnice. Krejčí za svůj zkrat nejprve viděl pouze žlutou kartu, až po poradě s videem rozhodčí tasil červenou.

„Každý souboj chci vyhrát a jdu do něj naplno. Nebyl v tom úmysl zranit protihráče, ale uvědomuji si, že to bylo za hranou. Omlouvám se,“ kál se po utkání na svém Instagramu Krejčí.

Nepotěšil ani kouče Sparty Václava Kotala, jenž si sám uvědomoval, že domácí museli výhře obětovat daleko víc úsilí, než původně plánovali. „Nebyl to od nás ideální výkon, ale máme tři body,“ řekl.

Na Pardubice se nikdo za prohru se soupeřem, který jejich rozpočet na celou sezonu utratí během pár týdnů, nemůže zlobit. Dál zůstávají úplně v klidu v horní půlce tabulky a opět ukázaly, že se s nimi musí počítat. Jedna věc je ale přece jen na pováženou. Produktivita. Nováček se mohl proti Spartě radovat třikrát, možná i čtyřikrát. Třináct vstřelených gólů ve dvanácti zápasech není nijak závratné číslo. Třeba v neděli proti jedenáctému Zlínu (od 14 hodin v Ďolíčku) budou takto zahozené šance bolet o mnoho víc.