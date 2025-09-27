Jeden z nejúspěšnějších českých klubů posledních let, který přitom ve srovnání s pražskou špičkou pracoval v ekonomicky skromnější realitě, po potvrzení pátečního obchodu rázem vystřelil do úplně jiné ligy.
Do ligy miliardářů.
„Jsem šťastný, že Viktoria získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice,“ pravil Adolf Šádek, plzeňský boss, který coby předseda představenstva a generální ředitel zůstává u moci. „Těším se na výzvy, které jsou před námi. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu.“
Jaká bude?
Poslední titul, šestý od roku 2011, získala Viktoria před třemi lety. Pravidelně válí v evropských pohárech a v minulé sezoně se v lize vrátila na druhé místo. Zato ekonomicky za rivaly vždy zaostávala.
Jak za Spartou, kterou už přes dvacet let drží Daniel Křetínský, tak za Slavií, jíž v posledních letech vdechl nový život Pavel Tykač.
|
Fotbalová Plzeň znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad, zůstává i Šádek
I to se teď mění. Od pátku platí, že svůj klub už mají tři z deseti nejbohatších Čechů.
„Ujišťuju fanoušky, že mým cílem je, aby Viktoria dál stabilně patřila mezi špičku českého fotbalu,“ prohlásil Strnad, ve třiatřiceti šéf mohutného holdingu CSG.
Vstup do fotbalu je jeho ryze soukromou investicí a můžete ho brát jako obchod, který v Česku nemá obdoby. Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, to na sociálních sítích okomentoval lakonicky: „Zábava začíná.“
Ale nezačala náhodou už dávno?
Kania velkou transakci dokončil začátkem loňského roku, kdy odkoupil od Ludvíka Karla liberecký Slovan. Krátce předtím Slavii z čínských rukou vyvázal energetický magnát Tykač. Majitele od té doby změnily také Teplice, Mladá Boleslav, Olomouc, Dukla, Slovácko nebo Pardubice. Dál se řeší situace okolo Hradce Králové.
Ovšem granát, který odpálil Strnad v Plzni, všechen hukot přehlušil. Nejen konkurentům teď musí šrotovat hlavou, co se bude dít.
Začne Viktoria bezuzdně utrácet za posily? Potečou peníze do mládežnické akademie? Nebo do zvelebování stadionu? Udrží si místo kouč Miroslav Koubek, který je od startu sezony pod tlakem? Bude Plzeň směrem k médiím otevřenější než doteď, kdy až na výjimky téměř neposkytovala rozhovory?
Změnu kurzu očekávejte v každém případě. A jistě větší než před dvěma lety, kdy Viktoria přešla pod křídla rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Její šéf Martin Dellenbach ve vedení zůstává, ale stejně jako Šádkovi mu zůstane jen menšinový podíl.
V hlavní roli odteď bude Strnad, holohlavý muž s přímým pohledem a svého času nejmladší český miliardář. Ale proč vlastně? Co nejmocnější pány českého byznysu zrovna na fotbale tak láká?
Jistě jim při obchodních jednáních otevírá dveře, což je nejčastější argument. Třeba si také chtějí plnit klukovské sny. Možná hledají emoce a únik od všedních starostí a chtějí si vzájemně zasoutěžit. A nepodceňujte ani rostoucí zájem o ligu a peníze, které se v ní točí.
Aniž by se koplo do míče, z balíku za televizní práva a z takzvaných solidarity plateb od UEFA mají kluby každý rok jistých takřka 50 milionů korun, což zvlášť menším týmům výrazně přilepší. Plzeň coby pravidelný pohárový účastník míří ještě výš, třeba v minulé sezoně si v Evropské lize vykopala přes 370 milionů korun.
Teď jí může dodat klid, že peníze potečou i odjinud. A závody o titul rázem nabírají ještě větší grády.