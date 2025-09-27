Chance Liga 2025/2026

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

Jiří Čihák
David Čermák
,
  9:00
Za poslední rok svůj majetek téměř zdvojnásobil. Jeho celkové jmění se podle letošního žebříčku americké agentury Bloomberg šplhá skoro k 380 miliardám korun, což z něj nově činí vůbec nejbohatšího Čecha. Už rozumíte, jakou sílu s příchodem zbrojařského magnáta Michala Strnada fotbalová Plzeň získala?
Plzeňští hráči slaví první gól v nové sezoně Evropské ligy.

Jeden z nejúspěšnějších českých klubů posledních let, který přitom ve srovnání s pražskou špičkou pracoval v ekonomicky skromnější realitě, po potvrzení pátečního obchodu rázem vystřelil do úplně jiné ligy.

Do ligy miliardářů.

„Jsem šťastný, že Viktoria získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice,“ pravil Adolf Šádek, plzeňský boss, který coby předseda představenstva a generální ředitel zůstává u moci. „Těším se na výzvy, které jsou před námi. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu.“

Jaká bude?

Poslední titul, šestý od roku 2011, získala Viktoria před třemi lety. Pravidelně válí v evropských pohárech a v minulé sezoně se v lize vrátila na druhé místo. Zato ekonomicky za rivaly vždy zaostávala.

Jak za Spartou, kterou už přes dvacet let drží Daniel Křetínský, tak za Slavií, jíž v posledních letech vdechl nový život Pavel Tykač.

I to se teď mění. Od pátku platí, že svůj klub už mají tři z deseti nejbohatších Čechů.

„Ujišťuju fanoušky, že mým cílem je, aby Viktoria dál stabilně patřila mezi špičku českého fotbalu,“ prohlásil Strnad, ve třiatřiceti šéf mohutného holdingu CSG.

Vstup do fotbalu je jeho ryze soukromou investicí a můžete ho brát jako obchod, který v Česku nemá obdoby. Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, to na sociálních sítích okomentoval lakonicky: „Zábava začíná.“

Ale nezačala náhodou už dávno?

Kania velkou transakci dokončil začátkem loňského roku, kdy odkoupil od Ludvíka Karla liberecký Slovan. Krátce předtím Slavii z čínských rukou vyvázal energetický magnát Tykač. Majitele od té doby změnily také Teplice, Mladá Boleslav, Olomouc, Dukla, Slovácko nebo Pardubice. Dál se řeší situace okolo Hradce Králové.

Ovšem granát, který odpálil Strnad v Plzni, všechen hukot přehlušil. Nejen konkurentům teď musí šrotovat hlavou, co se bude dít.

Začne Viktoria bezuzdně utrácet za posily? Potečou peníze do mládežnické akademie? Nebo do zvelebování stadionu? Udrží si místo kouč Miroslav Koubek, který je od startu sezony pod tlakem? Bude Plzeň směrem k médiím otevřenější než doteď, kdy až na výjimky téměř neposkytovala rozhovory?

Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.

Změnu kurzu očekávejte v každém případě. A jistě větší než před dvěma lety, kdy Viktoria přešla pod křídla rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Její šéf Martin Dellenbach ve vedení zůstává, ale stejně jako Šádkovi mu zůstane jen menšinový podíl.

V hlavní roli odteď bude Strnad, holohlavý muž s přímým pohledem a svého času nejmladší český miliardář. Ale proč vlastně? Co nejmocnější pány českého byznysu zrovna na fotbale tak láká?

Jistě jim při obchodních jednáních otevírá dveře, což je nejčastější argument. Třeba si také chtějí plnit klukovské sny. Možná hledají emoce a únik od všedních starostí a chtějí si vzájemně zasoutěžit. A nepodceňujte ani rostoucí zájem o ligu a peníze, které se v ní točí.

Václav Jemelka z Plzně vede míč v utkání s Olomoucí.

Aniž by se koplo do míče, z balíku za televizní práva a z takzvaných solidarity plateb od UEFA mají kluby každý rok jistých takřka 50 milionů korun, což zvlášť menším týmům výrazně přilepší. Plzeň coby pravidelný pohárový účastník míří ještě výš, třeba v minulé sezoně si v Evropské lize vykopala přes 370 milionů korun.

Teď jí může dodat klid, že peníze potečou i odjinud. A závody o titul rázem nabírají ještě větší grády.

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

