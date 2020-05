Chlapský názor příbramského Škody: Žádné spekulace, ať se liga dohraje

Jestli by se někomu hodilo, aby se už přerušený ročník nedohrával, byla by to právě i Příbram.

Po čtyřiadvaceti kolech je poslední s devítibodovou ztrátou na příčku zajišťující záchranu. „Ale máme jen tři body na Opavu, na baráž. Je to otevřené,“ upozornil Škoda v rozhovoru pro klubový web.

Majitel Příbrami Jaroslav Starka Dohrávat, nebo ne? „Vycházejme z toho, že se první a druhá liga nedohrají. Co s tím? Co třeba vzít ty tři čtyři kluby ze druhé ligy, co mají vyhovující stadion, a pojďme hrát nejvyšší soutěž o dvaceti týmech. Nikdo se nebude cítit poškozený, vygenerovalo by to pro každou sezonu osm dalších kol, o které šéfové ligy tak stojí. No tak to hrajme takhle, na dvacet účastníků, dostane šanci spousta mladých kluků. A žádná nadstavba nebude zapotřebí. Jak říkám, doplnil bych to o kluby se slušným stadionem, stejně nikdo jiný nahoru nemůže.“

Příští týden v úterý 12. května se uvidí, jestli je mezi kluby vůle vůbec soutěž dohrávat. Alespoň devět z nich musí souhlasit se zásadním změnou termínové listiny a s posunem ročníku do poloviny července.

Při plánovaném startu 25. května totiž nelze soutěž dohrát do konce června, jak je původně stanoveno v řádech. Když kluby řeknu ne, nebude vyhlášen mistr a ani nikdo nesestoupí.

Z toho logicky vyplývá, že právě mužstvům, která bojují o záchranu, by se předčasný konec sezony hodil. V minulých dnech se spekulovalo, že právě Příbram, předposlední Opava, dále pak Zlín i Karviná by raději nehrály.

Příbramský Škoda však drby vyvrací. Pokud by bylo na něm, chce sezonu dohrát.

„Jsem radši za tenhle scénář, než aby se něco rušilo. Máme to ve svých rukách a uděláme všechno, aby se to povedlo. Opravdu doufám, že se ligu podaří normálně dohrát a nevznikne tak žádný prostor pro nějaké spekulace. Anulovat sezonu si jistě nikdo nepřeje. Hlavně pro celky z popředí druhé ligy by to byla hodně špatná zpráva,“ říká Michal Škoda, bratr známého reprezentanty a dlouholetého slávisty Milana Škody.

Minulý týden Ligový výbor deklaroval, že chce sezonu dohrát, pokud to jen trochu půjde. Definitivní verdikt mají v rukách kluby a státní orgány, které to musí umožnit.

„Jsem spokojený, že by se mělo zase začít hrát. Ještě doufám, že se start o týden posune a začneme dřív. Myslím si, že nejen já bych to jednoznačně uvítal. Ta pauza je už hrozně dlouhá a asi každý by do toho chtěl naskočit co nejdřív,“ řekl Škoda.

Do konce ročníku zbývá dohrát jedenáct kol včetně nadstavby. Pokud se Příbram posune na patnácté či čtrnácté místo, půjde do baráže proti týmům z druhé ligy. Třináctá příčka znamená jistou záchranu, šestnáctá přímý sestup.

Do baráže i druhý rok za sebou? Michal Škoda má i druhý rok za sebou nakročeno do baráže o záchranu v první lize. Loni ji zažil v dresu druholigové Zbrojovky Brno proti Příbrami (3:3 a 0:0). Pak do Příbrami přestoupil. A pokud se s týmem vyhne přímému sestupu, nejspíš ho čeká znovu baráž. A v ní zase třeba duel s Brnem. "Taky mě to napadlo. Ale to bych si samozřejmě nepřál. Ideální by bylo, kdybychom se my vyhnuli baráži a Zbrojovka postoupila z prvního místa v druhé lize," říká Škoda.

Jestli kluby zvednou ruku pro pokračování sezony, hrát se bude dvakrát týdně. „Je dobře, když se hraje v tempu. Ale mít zápasy měsíc a půl středa neděle není nic jednoduchého. Sám jsem docela zvědavý, jak to budeme zvládat,“ přemítal Škoda.

Pokud se začne, Příbram vstoupí do zbývající části sezony s novým trenérem. Pavel Horváth se stal koučem těsně před tím, než ligu vládní opatření v souvislosti s koronavirem zastavily.

V předchozích čtyřech jarních zápasech Příbramští získali jen bod za remízu a nedali gól. Po dvou únorových porážkách v Jablonci a v Plzni (obě 0:4) vedení klubu odvolala Romana Nádvorníka, v dalších dvou zápasech s Boleslaví (0:0) a v Karviné (0:2) vedl tým asistent Petr Čuhel.

„Z trenéra mám hodně dobrý pocit. Byl to skvělý fotbalista a já jsem přesvědčen o tom, že může být i skvělý trenér. Každý z nás se od něj může hodně věcí přiučit,“ poznamenal Škoda.