Ševčíkův kiks: uhnul a potopil Zbrojovku. Brněnský klenot zažívá spletité jaro

Ještě víc však na sebe Ševčík upozornil hrubou chybou při prvním, a tím pádem i zlomovém gólu Slavie: ve zdi uhnul před střelou Ewertona, k níž se i otočil zády. Brazilec tak až v 58. minutě konečně poslal favorita do vedení.

Kiks? Zkrat? Bojácnost? Na Ševčíka se ihned sesypala kritika.

„Jednoznačná hloupost. Zkazí to šedesát minut brněnské práce,“ nešetřil chybujícího hráče ve studiu O2 TV expert Petr Mikolanda.

Brněnský kouč Richard Dostálek na tiskovce jen bezmocně konstatoval: „Zápas jsme prohráli po neskutečné chybě při standardní situaci. Stálo nás to bod, možná i lepší výsledek,“ řekl. Mířil pochopitelně na Ševčíka. „Jednoznačně mu to vytýkám. Je to chyba hráče, který otevřel prostor, otočil se zády k míči, což je nezodpovědné chování,“ pokračoval trenér Zbrojovky.

Nebývá zvykem, aby byl jeden z nejlepších mladých hráčů v českém fotbale takhle kritizován. Na Slavii se ovšem potvrdilo, že jarní částí ligové sezony se Ševčík prokousává skutečně složitě.

Nevýrazný byl při prvním utkání v Mladé Boleslavi. Doma proti Plzni dal sice gól a nádhernou asistenci šajtlí mu zrušil ofsajd zakončujícího Jakuba Řezníčka, i tam však měl negativní chvilky. To přes Ševčíka odcentroval plzeňský křídelník Jhon Mosquera na vyrovnávací gól Plzně na 1:1, čímž začal obrat mistra.

Ševčík tento zápas odehrál na křídle, což pro něho není typická pozice, nezřídka „fáral“ v obraně. Mákl si, ale... „Je výborný, dovede se uvolnit, má fotbalové myšlení, levou nohu a střelu, má spoustu asistencí. Na brněnské individuality (Ševčíka a Řezníčka) jsme hráli dobře a jsem velmi rád, že se do hry moc nedostaly,“ mnul si ruce plzeňský kouč Michal Bílek.

V Edenu pod světly Ševčík dopředu opět perlil. Po zisku míče na půlce poslal do tutovky Řezníčka, jemuž se nepodařilo přelobovat Koláře, poté byl sám blízko gólu.

Na druhé straně hřiště se však nachomýtl i k druhému gólu Slavie, to když pozdě vystartoval po střílejícím Micku van Burenovi a ten měl dost času nachystat si efektní obstřel brněnské obrany.

Hrubka ve zdi ovšem byla vidět ze všeho nejvíc. „Michal se na to samozřejmě musí podívat. Není to tak, že ho budeme pořád chválit. Má svou kvalitu, směrem nahoru je svým způsobem nepostradatelný, ale fotbal se hraje nahoru dolů. I on je zodpovědný také za svůj výkon do defenzivy,“ láteřil kouč Dostálek v televizním rozhovoru.

Musel cítit, že po drtivé převaze Slavie v prvním poločase mohli jeho svěřenci s trochou štěstí navázat na šok ze své předchozí návštěvy Edenu, z níž vyválčili bod.

„Dostali jsme se do vedení, potom bylo Brno dost nebezpečné, my jsme ztráceli hodně míčů v přechodu, nehráli jsme moc dobře na střední záložníky soupeře,“ řekl domácí trenér Jindřich Trpišovský.

Zbrojovku pochválil i za její bránění standardních situací. A že jich bylo... Jen v první půli měla Slavia třináct rohových kopů.

„Zajímavé je, že Brňané v minulém zápase s Plzní všechny standardky ubránili, kromě jednoho rozehraného kopu na Kopice. Jsou v tom tedy hodně silní,“ uznal Trpišovský, jemuž při ocenění obranných kvalit soupeře zároveň vadilo slabší zahrávání standardek vlastním mužstvem.

U té, z níž padl klíčový gól, její exekutor Ewerton také přiznal, že ji chtěl kopnout lépe. Uhnutím ve zdi mu však pomohl Ševčík.

„Takhle urputně vzdorovat a potom takhle jednoduše dostal gól na 1:0. Hráče strašně bolelo, kolik toho museli naběhat bez balonu, a takhle když se to podělá, takovou jednoduchou situací, tak to o to víc mrzí,“ povzdechl si Dostálek.