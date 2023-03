Brněnský talent Ševčík je v útlumu. A Zbrojovka ztrácí v lize body

„Je pravda, že mu to nyní neladí tak jako na podzim,“ povzdechl si po venkovním utkání trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Jeho týmu se duel nevydařil celkově a bod za remízu 1:1, získaný v závěru penaltou, je pro něj nakonec jackpot. Brno však na jaře vyhrálo jen jeden ze sedmi ligových zápasů a slabá forma dřívějšího tahouna záložní řady je toho také příčinou.

„Michalovi zápas nesedl. Dali jsme ho trochu na stranu, protože jsme tušili, že Teplice pohlídají střed zkušenými hráči. Proto jsme ho chtěli pošetřit a dát mu víc prostoru na kreativní hru z boku. Bohužel se to nepodařilo. Výkon nebyl ani dopředu, ani dozadu takový, jaký jsme si představovali,“ hodnotil Dostálek.

V jarní části už sice Ševčík jednu branku zapsal, když otevřel skóre proti Plzni, z dalších šesti ligových startů však nevytěžil ani asistenci. A ze hry se mu vytrácí lehkost, díky níž na podzim skóroval sedmkrát a pět dalších zásahů připravil. „Nenachází se v optimálním stavu. Moc dobře ví, že na něj obránci soupeřů vytváří větší tlak. Je to mladý hráč, a tak ho učíme, jak se z těchto situací umět dostat malinko jiným způsobem,“ komentoval kouč stále ještě klenot Zbrojovky.

Zda se na Ševčíkovi podepsal plánovaný letní odchod do Sparty, ale hodnotit nechce. „Pracujeme s ním jako s naším hráčem a neohlížíme se na to, jestli Brno v létě opustí. Budeme se ale s kolegy určitě dál bavit, jak mu pomoct,“ dodal.

V roli kreativce Ševčíka na hřišti nahradil Ondřej Pachlopník a byl to právě on, kdo pohybem a přímočarostí donutil teplického Štěpána Chaloupka ve vápně faulovat, čímž vyzval Řezníčka k navýšení gólového konta v tabulce střelců. Situaci ale brněnský kapitán musel u rozhodčího urgovat, penaltu posvětil až VAR.

„Já viděl jasný faul, protože Pachli byl před hráčem a chtěl dávat pod sebe míč do vápna. Soupeř mu lehl na lýtka a totálně ho svalil, takže jsem chtěl, aby se rozhodčí šel podívat a situaci řešil,“ líčil už s úsměvem Řezníček, který míč uklidil k levé tyči do protipohybu brankáře Tomáše Grigara.

I přes remízu se Zbrojovka v tabulce posunula díky prohře Liberce do střední části na 9. místo, důležitější je však odstup od týmů v boji o záchranu, mezi něž Teplice patří. „Jeli jsme sem s tím, že nesmíme prohrát a bod bude dostatečný. To jsme splnili. I proti Zlínu jsme nedovolili soupeřům nás dohánět a to je klíčové. Držíme mezeru a snad náskok zůstane,“ hlásil Řezníček.

K němu opět míří dotazy, zda už mu nezvoní telefon z realizačního týmu národního mužstva. Zbrojovku v neděli čeká domácí duel s Jabloncem, pak následuje reprezentační pauza. Jenže nejlepší střelec soutěže, jemuž schází už jen pět gólů do klubu ligových kanonýrů se sto zásahy v elitních soutěžích, kroutí hlavou.

„Nepřišlo to minule a nečekám to ani teď. Já už se s tím tak nějak smířil při poslední přestávce, kdy jsem měl největší šanci. Teď to neřeším. Kdyby se to v budoucnu povedlo, bylo by to fajn, ale nechci si tím lámat hlavu,“ osvětlil ostrostřelec.