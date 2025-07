„Pro naše rodiče stejně zůstane nejvíc, když jsme společně nastoupili v reprezentaci,“ poví Michal, který s fotbalem začínal v Ostrožské Nové Vsi.

Přes osm let strávil v Nizozemsku.

Teď si zvyká na nový život v pražské Slavii, u mistra ligy.

Ve středečním přípravném zápase v Rakousku dal proti Arisu Limassol svůj první gól v novém klubu.

V neděli si v ligové generálce proti Dynamu Drážďany poprvé zahraje před zaplněnou Tribunou Sever: „Už se nemůžu dočkat.“

Umíte vlastně nějaký slávistický chorál?

A víte, že jo? Pamatuji, že když jsme hráli v dorostu U17 na Slovácku, tak jsme po zápase zpívali „Pojďme do boje, já už vidím ohně, slyším bubny znít na severní tribuně, vidím vlajky vlát...“ Ani nevím, odkud se to tam vzalo.

Zpívat jste musel i v rámci zápisného po příchodu do Slavie. Jiná posila, Daiki Hašioka, zanotoval hitovku Despacito, co vy?

Já zůstal v Česku a zkusil píseň Podvod od pana Nedvěda. Máme tady kytaristu Tomáše Holeše, takže ten mi pomohl s doprovodem a myslím si, že to bylo fajn. Kluci mě přijali skvěle, je tu výborná parta.