Fotbalový pracant? Sadílek se dere mezi nejlepší liberecké střelce

Sadílek je pod Ještědem od loňského října, kdy přišel na hostování z nizozemského Eindhovenu. Ve zbytku ligového podzimu střelecky mlčel, prosadil se až koncem února, kdy se dvěma brankami podílel na domácí demolici Pardubic 4:1.

Následně se trefil v Příbrami a další zásahy přidal v minulém týdnu na hřištích Opavy a Boleslavi: pět gólů během dvou měsíců. Společně s útočníkem Imadem Rondičem je nejlepším libereckým střelcem jara.

„Za kanonýra se nepovažuji, hlavně jsem rád, že gól pomohl týmu a vyhráli jsme tady,“ usmál se Sadílek. „Jak jsem říkal po zápase s Pardubicemi, jsem vystřílený zase na dva roky dopředu. Každý gól, který může pomoci týmu, je pro mě bonusem. Spíše se koukám na výsledky, protože teď jsme měli šňůru, kdy se nám nedařilo vyhrát. Minulé kolo jsme se chtěli chytnout vítězné vlny, teď jsme vyhráli další zápas a příští týden nás čeká Sparta.“

Urputnou bitvu v Boleslavi rozhodl Sadílek už po necelé půlhodině hry. Po dlouhém libereckém autu do šestnáctky a následných dvou hlavičkách domácích hráčů vypálil levačkou z voleje a jeho skákavá střela zapadla k tyči. „Ideálně jsem to netrefil, snažil jsem se, aby balon šel hlavně do brány. To, že to tam doskákalo takovýmto způsobem, je trochu úsměvné, ale pro nás zlatý gól,“ popsal svoji branku.

V samotném závěru paradoxně mohl být i u vyrovnávacího gólu domácích, kdy si nepohlídal Budínského a ten z otočky zamířil přesně, brankář Knobloch však skvělým zákrokem vytáhl balon na tyč.

„V té chvíli jsem trnul, byl jsem u té situace, když Budínský šel do vápna. Měl jsem ho na starosti, ale nějak se to poodráželo k němu,“ řekl. „Stál jsem u něho blbě, on si to dobře zpracoval a pohotově vystřelil. Musím smeknout před Milanem, protože nás zase podržel důležitým zákrokem. Tři body jsou i díky němu.“

Liberec v Boleslavi nastoupil v oslabené sestavě. Kvůli kartám chyběli ofenzivní hráči Pešek s Rondičem, vinou zranění pak útočník Rabušic a stopeři Chaluš s Jugasem. Na týmu se navíc podepsala únava ze středeční dlouhé šestihodinové cesty z Opavy.

„Bylo to na morál, kluci odpadli kvůli zranění. Věděli jsme, že se musíme vydat na maximum a každý to udělal. Máme čisté svědomí,“ řekl střelec jediného gólu. „Měli jsme brejkové situace, které jsme mohli vyřešit lépe. Boleslav nakopávala balony na vysoké útočníky, měli hodně standardek. Ale musím říci, že je naše obrana uskákala a až na pár propadnutých balonů je pohlídala.“

Díky výhrám na hřištích týmů ze spodku tabulky Opavy a Mladé Boleslavi se fotbalisté Liberce udrželi na šestém místě tabulky s dvoubodovým odstupem na Plzeň. Pořád tak mohou živit naději na opětovný postup do bojů o poháry. „Pro nás je už každé utkání až do konce sezony důležité. Tohle si můžeme odškrtnout a soustředit se na ty zbývající,“ velí Sadílek. V neděli 2. května čeká Liberec U Nisy velká bitva se Spartou.