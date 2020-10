Liberec je pro mě skvělá volba, říká o přesunu z Eindhovenu posila Sadílek

„Když jsem si na bytě v Eindhovenu balil věci a loučil se s lidmi v klubu, kteří mi za ty roky přirostli k srdci, bylo to emotivní. Na druhou stranu se s PSV rozhodně nerozcházím definitivně. Teď jsem si ale v sobě vyhodnotil, že Liberec může být z mnoha důvodů pro moji kariéru velmi dobrou volbou,“ řekl Sadílek v rozhovoru pro www.fotbal.cz. O čem ještě mluvil?

O odchodu z Nizozemska

„Aktuální sezona pro mě začala trochu rozpačitě: chodil jsem jen do menších částí zápasů a minulý čtvrtek jsem zápas Evropské ligy proti Trondheimu strávil jen na tribuně, což byl asi zlomový moment. A protože se přiblížila uzávěrka přestupů, začali jsme věc intenzivně řešit a jsem moc rád, že jsem se dohodl zrovna s Libercem. I když byly ve hře i jiné možnosti: hostování v nizozemské lize, ozvaly se i kluby z druhé německé ligy. Liberec mi ale teď dával největší smysl a věřím, že to je po všech stránkách skvělá volba.“

O Liberci

„Svým herním pojetím se mi moc líbí. Praktikují běhavý a náročný fotbal, což by mi mohlo sedět. Dlouhodobě patří k top českým klubům, hrají o nejvyšší příčky a teď si navíc vybojovali skupinu Evropské ligy, což dává možnost k velkému hernímu vytížení. To teď potřebuju ze všeho nejvíc. Jsem ve věku, kdy do toho musím šlápnout a hrát maximum možného. A moc mě lákají zápasy v nabité skupině EL. Hodně mě oslovil i telefon s panem trenérem Hoftychem a v neposlední řadě se strašně těším i na celý kolektiv. Od kluků z jednadvacítky vím, že parta je v Liberci skvělá, s Matějem Chalušem a Honzou Matouškem si voláme, znám se s Míšou Beranem… Také oni v tom všem hráli roli.“

O české lize

„Česká liga v posledních letech udělala velký progres, stačí se třeba podívat na tažení pražské Slavie evropskými poháry. A Liberec tady nikdy nehraje druhé housle, navíc se mu historicky také v pohárech dařilo. Nenechám si ujít ani zápasy Slovácka, kde hraje brácha Lukáš. Musím být připravený, nejdu si sem jenom něco odkopat. Mám něco za sebou, ale opravdu to beru s velkou pokorou. Chci tady něco dokázat a posunout se zase výkonnostně dál.“

O své pozici na hřišti

„Trenér Hoftych říkal, že se mnou primárně počítá do středu zálohy. Tedy tam, kde mi to sedí od začátku kariéry ze všeho nejvíc. Ale o mě až tak nejde. Přicházím hlavně proto, abych toho hodně odehrál a pomohl Liberci naplnit jeho ambice. Když se zase dostaneme do pohárů, bude to super pro všechny.“