Řezáč chce budějovickým trenérům ukázat, že má na první ligu

Dynamo prověří Žižkov. Zatím bez posil i Drobného Po pěti dnech přípravy se fotbalisté Dynama chystají na první utkání. V sobotu od 11 hodin nastoupí na Složišti proti Viktorii Žižkov. Ještě bez posil. Ty by měly přijít v následujícím týdnu. K týmu už se připojil brankář Jaroslav Drobný. Fanoušci zatím marně čekají na první zimní posily. Trenéři pracují s 23 hráči, proti podzimu jsou v týmu navíc jen navrátilci z hostování Michal Řezáč, Maksym Talovierov a mladý brankář Martin Janáček. „Nikdo nový ještě nepřišel. Chceme fotbalisty, o kterých jsme přesvědčeni, že nám pomůžou. Rozhodli jsme se, že už nebudeme nikoho testovat jako v předchozích letech. Máme vytipované hráče, ale je to i otázka financí. Pokud se chce klub posunout, musíme tým posílit. Doufám, že příští týden přivítáme nové hráče,“ neprozrazuje konkrétní jména trenér David Horejš. Momentka ze zahájení zimní přípravy Českých Budějovic. Stávající kádr má za sebou první dny zimní přípravy. „Měli jsme tři dvoufázové tréninky. Přístup hráčů je výborný. Věřím, že to bude pokračovat, protože si zakládáme na tom, abychom i v přípravě odmakali všechno naplno,“ potvrzuje 42letý kouč. Důležité je, že se týmu zatím vyhýbají vážnější zranění. „Někteří hráči mají z umělé trávy drobné zdravotní problémy, Michael Rabušic se ještě nemůže naplno zapojit do všech cvičení,“ vypočítává českobudějovický trenér. Od 11 hodin v tréninkovém centru Složiště na umělé trávě vyzve Dynamo v prvním přípravném utkání druholigovou Viktorii Žižkov. „O výsledky teď tolik nejde, ale každé utkání chceme vyhrát. Ale zejména v prvních zápasech dáme šanci všem hráčům a zátěž rozdělíme. Chceme vidět hlavně kluky, kteří přišli z hostování,“ zdůrazňuje Horejš. Na dvě jedenáctky sestavu nerozdělí. „Tolik hráčů momentálně nemáme. Někteří odehrají celý zápas.“ Premiéru v A-týmu Českých Budějovic by si měl odbýt devatenáctiletý brankář Martin Janáček, který se v zimě vrátil z pražské Sparty. „Větší prostor dostane také Matěj Luksch. Je na nich, o jakou roli v týmu si řeknou. Martin vypadá v přípravě velice dobře. Má sice menší zdravotní potíže, ale nemělo by to být nic vážného. Když bude v pořádku, bude proti Žižkovu chytat,“ potvrzuje kouč. K týmu se v pátek připojil i veterán Jaroslav Drobný. „Věřím, že bude pokračovat tak, jak na podzim skončil. Byli jsme s ním ve spojení, s Tomášem Sivokem jsme ho dlouho přemlouvali. Vážíme si toho, že za nás bude chytat dál,“ těší Davida Horejše, který ale svého bývalého spoluhráče do branky v dnešní přípravě nepošle. „Na něj je ještě moc velká zima,“ dodává s úsměvem. Na brankářském postu mají Jihočeši největší přetlak. To platí i po odchodu Jindřicha Staňka na půlroční hostování s opcí do Viktorie Plzeň. „Je to perspektivní gólman, má kariéru před sebou. U nás začal sezonu v roli jedničky, ale úplně se nedařilo mužstvu ani jemu samotnému. Také on potřeboval změnu, cítil to. Přišla nabídka z Plzně, kde měli problém s brankáři. Přejeme mu, aby se mu v novém klubu dařilo,“ říká trenér Dynama na adresu 23letého Staňka. „Jindra má na to, aby se stal špičkovým gólmanem v první lize. Talent má, ale musí ještě zapracovat na dalších věcech. Potřebuje také zkušenosti. Možná pro něj byla cesta nahoru příliš rychlá,“ přemítá David Horejš.