Pan Straka chce, abychom hráli srdíčkem, líbí se Petráňovi

Fotbal

Zvětšit fotografii Michal Petráň v dresu Pardubic | foto: Radek Klier

dnes 10:58

Pět let byl v Pardubicích. Teď fotbalista Michal Petráň přišel do MFK Karviná na roční hostování s opcí. „Jsem moc rád, že se zástupci klubů domluvili. Je to pro mě další krok dopředu, nová motivace,“ řekl šestadvacetiletý útočník.

Už jste potřeboval změnu?

Ve druhé lize to už byl takový standard. Potřeboval jsem se utkávat s kvalitnějšími soupeři a posouvat se výkonnostně výš. Váš střelecký standard je ale solidní, když jste v minulých třech sezonách nastřílel jedenáct, devět a dvanáct gólů.

Jasně, střílelo mi to a díky tomu jsem se posunul do první ligy v Karviné. Věřím, že nějaké góly přidám i tady. Bude to velký skok?

Jít z druhé ligy do první není žádná legrace. Bavil jste se o tom i s Davidem Petrusem, který šel z Pardubic do Baníku Ostrava, ale neuspěl?

On se bohužel zranil, takže toho v Baníku moc nenahrál. Vy už ale nějaký prvoligový start máte, že?

To mi bylo osmnáct, když jsem měl prvoligovou premiéru v Českých Budějovicích. Jsem rád, že mám další šanci. Letní přestupy jak se mění kádry prvoligových týmů Pomohlo vám k angažmá v Karviné i to, že z týmu odešel nejlepší střelec Tomáš Wágner do Mladé Boleslavi?

S panem Vlkem (sportovní manažer) jsme seděli v Pardubicích už dříve, ale tehdy to nedopadlo. Měl byste Wágnera střelecky nahradit?

To teprve uvidíme, jak trenér poskládá sestavu. Góly samozřejmě dávat chci, ale Wágner tady byl velká osobnost, uměl branky střílet. Snad na něj navážeme. Karvinský trenér František Straka hodně sází na bojovníky. Bude vám to vyhovovat?

Moc se mi líbí, že pan Straka vyznává tenhle styl a chce, abychom hráli srdíčkem. To je hrozně důležité. Už na soustředění byly tréninky dynamické.