Karvinští Bolek a Papadopulos si v jednom týmu zavzpomínají na dětství

Pětatřicetiletý Papadopulos by měl výrazně zvýšit karvinskou údernou sílu. „Pokud bude Michal zdravý, tak to bude jednoznačná posila. To, co umí, neztratil. Má silnou hlavu, výběr místa, zakrytí míče. Umí si balon najít. Takového hráče potřebujeme,“ prohlásil karvinský brankář Petr Bolek.



S Papadopulosem se výborně znají. „Od děcka jsme propojeni,“ usmál se Bolek. „Celou dobu jsme byli spolu. Jeho taťka Tanas nás trénoval ještě v žácích.“

Ostatně než se Papadopulos zapojil do přípravy Karviné, tak mu Bolek telefonoval a ptal se, jak to s ním po ukončení angažmá v Koroně Kielce vypadá. Přemlouval ho, aby do Karviné šel? „Jen trochu, ale nebylo to ani třeba, protože už chtěl být doma. Říkal, že pokud mu to trochu půjde a bude na ligu mít zdravotně, tak by to tady chtěl zkusit.“

A vyšlo to. „Chtěl jsem už být blízko domova,“ potvrdil Papadopulos. „Mám z toho tady velmi dobrý dojem, takže moje rozhodování bylo snadnější.“



Papadopulos působil mimo jiné v Arsenalu, Bayeru Leverkusen, Heerenveenu, Rostovu a s polskými Gliwicemi získal titul. „Michal je vynikající útočník, u soupeřů bude mít respekt, je to osobnost. Věřím, že nám svými zkušenostmi ze zahraničí pomůže na hřišti i v kabině,“ řekl sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Karvinští v úterý získali i posilu do obrany, když se s Baníkem dohodli na přestupu Martina Šindeláře. Smlouvu podepsal na tři roky.