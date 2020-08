Karvinská posila Papadopulos: Celou kariéru je mým úkolem střílet góly

Prošel londýnským Arsenalem, Bayerem Leverkusen, nizozemským Heerenveenem. Za sebou má úspěšných osm sezon v Polsku, kde s Gliwicemi získal titul.



Naposledy útočník Michal Papadopulos působil v Koroně Kielce, kde se po sestupu mužstva dohodl na předčasném ukončení smlouvy, kterou měl mít ještě na rok.

Nedělali si v Polsku lidé legraci z názvu klubu, když vypukla pandemie koronaviru? „Na to v Polsku žádné narážky nebyly, protože přece jen šlo o vážnou věc. Poláci jsou v tom docela korektní, z takových vážných věcí si srandu nedělají. Vždyť umírali lidé,“ odpověděl Michal Papadopulos.

Nyní je zpátky v Česku, v Karviné. „Už jsem chtěl být doma a usadit se,“ řekl útočník, který začínal v NH Ostrava a do velkého fotbalu skočil v ostravském Baníku.

Ostatně máte za sebou úspěšnou kariéru.

Člověk nesmí být nikdy spokojený. Vždycky to mohlo být o něco lepší, ale nestěžuji si. Jsem rád za to, co jsem s fotbalem prožil, ale ještě mám rok před sebou, takže na nějakou rekapitulaci je čas.

To ano. Ale vážně chcete po nadcházející sezoně skončit?

Zatím budu hrát ještě rok, protože když jsem se teď vracel, tak jsem si říkal, že když nenajdu něco v okolí Ostravy, tak bych už nehrál. Ale přišla nabídka z Karviné a tím, že je to blízko domova, nebylo co řešit.

O Baníku jste nepřemýšlel, byť ten se snaží kádr omlazovat?

Hlavně se mi nikdo neozval. Baník bude vždy můj klub, který mě vychoval do toho velkého fotbalu. Za všechno jsem mu vděčný. A vždycky budu fanoušek Baníku. Na tom se nic nemění. S tím, že se už do Baníku nevrátím, jsem byl smířený, protože vím, že omlazuje. Nedávalo by to smysl. Nebylo to ani žádné téma.

V neděli to však bude váš první soupeř v nové sezoně. Bude to hodně napínavé?

Tak napínavé. Pro mě to bude specifický zápas, to každopádně, ale zatím to na mě nijak nedoléhá. Už se však těším. Dlouho jsem v Česku nehrál, takže je pro mě zdejší soutěž trochu neznámá. Sledoval jsem ji jen zpovzdálí. Sám jsem zvědavý, jak to všechno bude vypadat a jak budu vypadat já.

Máte aspoň částečný přehled o české lize?

Sledoval jsem ji, ale ne úplně podrobně. Sledoval jsem Baník, naše kluby v pohárech, ale že bych se díval na každý zápas, to ne.

V lize se setkáte s bývalými spoluhráči a známými. Třeba karvinský brankář Petr Bolek vyprávěl, že se znáte od dětí a že vás trénoval váš otec Tanas...

Je to tak. S Petrem určitě zavzpomínáme na naše začátky. Z Ostravy do Karviné jezdíme spolu a na probrání toho máme opravdu hodně.

V duelu s Baníkem narazíte na brankáře Jana Laštůvku, který říkal, že jste se potkali v Praze a trochu se hecovali, aniž věděl, že budete v Karviné. Ale zmínil, že jste proti sobě hráli v Německu.

Jo. (směje se) S Laštym mám i jednu takovou zvláštní pikošku. A doufám, že to bude pokračovat. Jestli to vyjde, tak po zápase s Baníkem vám to prozradím.

Karviná minulé tři roky hrála o udržení. Nemáte obavy, že tomu tak bude znovu?

Kádr se nyní hodně obměnil. Vedení ještě řeší nějaké posily. Nějaké ruchy budou. Uvidíme. Cíl určitě znovu bude zachránit se v lize, ale zatím nám nikdo nic neříkal. V lize je nově osmnáct mužstev. Pokud skončíme do desátého místa, byl by to úspěch, ale nevím. Nechci předbíhat.

Jak se vám zamlouvá složení týmu?

Jsou v něm šikovní kluci. Byl jsem překvapený. Týden jsem s nimi trénoval, protože jsem si chtěl osahat, jak na tom jsem, a kluci jsou šikovní. Jen nemám dostatečný přehled, jak česká liga vypadá, takže nemohu říct, na co tým má. Uvidí se až časem. Ale máme dobrého trenéra, příprava byla kvalitní.

Nový je i masér Marek Poštulka, někdejší výborný útočník, jehož si určitě pamatujete z Baníku...

Ano, s Markem mám super vztah, takže je to perfektní.

Co by mohlo být předností Karviné v nadcházející sezoně?

Troufám si odhadnout, že naše hra bude založena na nějakém presinku, bojovnosti, na těchto základních věcech. A když k tomu přidáme fotbalovou kvalitu, mohli bychom uspět. Ale jsem tu krátce na to, abych Karvinou hodnotil. Po týdnu se to nedá, to si budeme moci říct třeba za měsíc, za dva.

Jste připravený na to, že mužstvo od vás čeká góly, že jste přišel zlepšit karvinskou koncovku?

Jsem, ale s tím žiji víceméně celou kariéru. Přece jen už mám nějaký věk. Vím, že můj úkol je dávat góly, a když je budu střílet a pomůžu týmu, budu jen rád.