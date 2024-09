Další smůla pro tvrďáka Leibla. Po uzdravení je znovu marod, trápí jej koleno

Pomalu, ale jistě se 32letý bek dostával do rytmu. Začal v druholigovém B týmu Olomouce, v pražském Edenu si proti Slavii odbyl debut i za áčko Sigmy. Jenže na konci srpna se znovu zranil.

V duelu rezervy Sigmy proti béčku Baníku Ostrava se psala teprve třetí minuta, když si Leibl šikovně obhodil soupeře a zleva mířil do vápna. Jenže přišel tvrdý atak, srážka koleno na koleno a hned bylo vědět, že je zle. Leibl se nechal ošetřit, vstoupil na hrací plochu, ale evidentně kulhal. Následovalo druhé ošetření, po němž se potetovaný tvrďák nechtěl vzdát, třebaže jeho pohyb byl od ideálu na míle vzdálený.

V bolestech vydržel poločas, pak jej trenér Miloslav Brožek vystřídal. „Michal je tvrďák. Dostal jsem informaci: Kdybyste ho, trenére, znal, věděl byste, že on vám neřekne, že nebude hrát dál. Takže jsme se o poločase vzájemně protrápili myšlenkou, že bude střídat, a nakonec jsme to udělali, protože bylo vidět, že ho to limituje,“ uvedl Brožek.

Minulý víkend hrál s Baníkem pro změnu A tým Sigmy v sedmém kole první ligy. Leibl přišel na tribunu v civilu a co hůř, o berlích. „Míša Leibl má, řekl bych, lehčí zranění kolena, je to otázka nějakých čtyř týdnů. Vyvrátily se obavy o zraněných vazech,“ přiblížil po zápase olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Sigma přiváděla Leibla jako alternativu na levý kraj obrany po odchodu Ondřeje Zmrzlého do Slavie. Naposledy nastoupil zleva Jiří Sláma, jehož výkon ovšem nepatřil k nejzdařilejším a ke konci zápasu s Ostravou musel i on střídat.

„Slámič pár dní netrénoval a bylo vidět, že jej to dohnalo. Zraněný není, odešel na základě křečí, je v pohodě,“ řekl Janotka. „Zaplať pánbůh za to, protože právě on teď prioritně hraje levého obránce,“ dodal kouč Sigmy, který příliš jiných možností na levý kraj momentálně nemá.

Kromě Slámy a Leibla vyzkoušel v prvoligovém zápřahu už i Jakuba Elbela z béčka, pro něhož to ovšem byl vůbec první – a dosud jediný – start v nejvyšší soutěži. Loňský ročník končil nalevo 20letý Filip Uriča, ten se však teprve nedávno vrátil po dvouměsíčním zranění.

V kontextu aktuální situace si tak sportovní úsek Sigmy může vyčítat, že v zimní přestávce nepřivedl levonohého obránce Karla Spáčila z Prostějova. Ačkoliv šanci Olomouc měla a Spáčila skautovala, nakonec sáhla právě po Elbelovi, který se typologií více blíží klasickému bekovi. V první lize se ovšem zatím neprosadil, kdežto Spáčil, jenž nakonec zamířil do Hradce, po půl roce na nejvyšším levelu zaujal i pražskou Spartu, jež kolem rodáka z Prostějova začala kroužit.

Ironií je, že to byl právě Spáčil, který v Hradci nahradil Leibla při jeho zranění a po uzdravení už tak pro třicátníka nebylo v sestavě místo. I proto jej přetáhla Sigma.

A byť teď marodí, nejraději by se znovu viděl na hřišti co nejdříve. „Jsem strašně nedočkavý. Hustím do kondičního trenéra, ať už mě trošku vypustí. A on mi pořád říká, ať jsem trpělivý, ať vydržím. Já to moc neumím, pořád si jdu za svým, takže jsem rád, že aspoň on má trošku rozumu a brzdí mě,“ smál se Leibl v předsezonním rozhovoru pro iDNES.cz.