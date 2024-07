Ještě si musím projít peklem. Leibl přestoupil do Olomouce a vyhlíží návrat

Fanoušci Hanáků si však na start urputného obránce musí ještě počkat. Dvaatřicetiletý Leibl se od února léčí se zraněným hamstringem, do dvou týdnů už ale vyhlíží plný trénink s týmem.

„V únoru jsem si udělal první rupturu svalu, prasklo mi tam nešťastně mezi svalem a šlachou. A tím, že mi k poslednímu červnu končila v Hradci smlouva, jsem chtěl zabojovat o prodloužení, nebo o to, abych se ukázal potenciálním zájemcům, a uspěchal jsem to,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

Takže vlastně teď trpíte kvůli vlastní houževnatosti.

Tlačil jsem na to víc, než bylo zdrávo, a uškodil jsem si, protože přišla ruptura, která byla ještě větší než ta první. Opravdu jsem chtěl o místo v Hradci zabojovat nebo se ukázat. Začal jsem s tréninkem dřív, než mi bylo doporučeno. Začal jsem cvičit asi po dvou týdnech, i když jsem měl šest neděl odpočívat. Takže je to nešťastné zranění, se kterým jsem se léčil poměrně dlouhou dobu a ze kterého se teď ještě pořád dostávám.

Hrál v tom roli i fakt, že po vašem zranění přišel do Hradce nový trenérský štáb?

Je to tak, jak říkáte. Když trénoval Václav Kotal, už v listopadu jsme se s Jiřím Sabouem (sportovní manažer Hradce) začali bavit o smlouvě, protože pan trenér Kotal měl zájem, abych pokračoval. Ale pak ze zdravotních důvodů odstoupil, přišel tam kouč Horejš s Lukášem Váchou a já se chtěl předvést.

Paradoxně váš poslední zápas v dresu Hradce jste odehrál tady v Olomouci na Andrově stadionu. Psal se 17. únor 2024, střídal jste právě kvůli zranění.

Ano, tady jsem si to urval a už to nešlo. Byl jsem mile překvapený, když se mi Olomouc ozvala. Jednání bylo nekompromisní, cítil jsem, že o mě mají zájem, takže nebylo nad čím přemýšlet.

Byli i nějací jiní zájemci?

Řešili jsme s manželkou, že bychom se už vrátili domů. Byl jsem v kontaktu s Teplicemi, ale přišel jsem za ženou s tím, že je možnost ještě si něco vyzkoušet jinde, než se vrátíme. V rodinném kruhu jsme to probrali, navíc máme takovou partu fotbalistů z Hradce, se kterými jsme už spolu něco odkopali, a já za nimi přišel a říkám: Kluci, mám tady tu nabídku, co si o tom myslíte? Všichni mi říkali, že sám musím vědět, co chci, a nakonec převážila ta touha kopnout si ještě jinde.

A chtělo se vám vůbec po šesti sezonách v Hradci a ve 32 letech podstupovat další změnu? Věřím, že to není sranda. Musíte zařizovat novou školku, bydlení…

My fotbalisti máme kočovný život. Nenazval bych to žádnou komplikací, školku bych klukovi hledal i v Teplicích. V Hradci jsme to měli pět minut na kole od baráku, byl tam krásný život, všechno jsme měli při ruce. Ale říkám, chtěl jsem si vyzkoušet něco jiného a v Olomouci se zabydlujeme už od června.

Takže kromě rekonvalescence máte teď i jiné starosti?

U nás se o komfort stará manželka. Hned, jak o mě Sigma projevila zájem, tak nelenila a našla kousek od Olomouce hezké bývání. Ještě musím klukovi spravit trávník, chce hrát fotbal a teď je na prázdninách. Slíbil jsem mu, že než se vrátí, tak to bude hotové.

To se moc nezastavíte.

Navíc ještě bloudím po městě. Už se snažím řídit bez navigace, abych to tu poznal, ale ještě to chce vychytat. (smích) Musím říct, že náměstí máte nádherné, stejně tak zoo.

V Hradci už jste měl do další sezony dveře zavřené?

Zavolal si mě pan Sabou s panem trenérem Horejšem, že už bych dostával méně prostoru. Do Hradce v zimě přišel mladý Karel Spáčil, který chytil šanci za správný konec. Je to mladý kluk, pořád se v lize trošku otrkává, celé to má před sebou. V klubu mi řekli, že by dostával mnohem víc šancí, takže mi naznačili, že mi smlouva nebude prodloužena. Tím pádem jsem se začal poohlížet po něčem novém.

Sigma se vám měla ozvat po prvním vzájemném zápasem v nadstavbové části o předkolo Evropské konferenční ligy. Mač jste coby zraněný hráč sledoval pouze z tribuny. A díval jste se, jak Hradec jasně přehrává Sigmu a poráží ji 3:1. Neříkal jste si něco ve smyslu: Proboha, kdo mě to chce podepsat?

Určitě ne, protože vím, že Sigma patří mezi top kluby v Česku. Bral jsem to tak, že na kluky dopadla jarní únava, celkově se Olomouci jaro moc nepovedlo.

Ani to vás neodrazovalo?

Ne, nebylo proč. Na každý klub občas dolehne krize. Proběhla tady změna trenéra, jedno s druhým, to se stává. Teď je před námi nová sezona, nové výzvy, nový trenér, noví hráči, kteří doplnili tým z béčka. A co jsem měl možnost vidět, jede se tu v obrovské intenzitě, kluci mají kvalitu. Takže jsem rád, že jsem sem přestoupil.

S novým trenérem Tomášem Janotkou jste se už bavil?

Už když se přestup upekl, často jsme si volali. Má zájem o to, v jakém rozpoložení se nacházím, jsme v každodenním kontaktu.

I proto jste se snažil přesunout do Olomouce co nejdřív, třebaže jste ještě minulý týden v Hradci trénoval individuálně se svým kondičním koučem?

Ano, je pro mě důležité, že člověk může nastoupit do přípravy a být s týmem, byť trénuje sám.

Kdy se fanoušci Sigmy dočkají Michala Leibla na hřišti?

Já doufám, že co nejdřív. Jak říkám, pracujeme na tom, ale řekli jsme si s celým realizačním týmem, že absolutně nechceme nic uspěchat, aby nepřišlo – nedej bůh – opět zranění. Ale teď musím zaklepat, drží to, cítím se den ode dne líp. Jednak silově, ale už nabírám i kondici, tam to trošku ještě bude trvat. Nicméně věřím, že do čtrnácti dnů bych už mohl být v plném tréninku.

Jak teď tedy vypadá váš režim?

Ráno mám s kondičákem silový trénink, odpoledne běháme a pracujeme na kondici. Jasně, sval je po zátěži unavený, ale už nebolí. To je hlavní.

S jakými ambicemi na Hanou přicházíte?

Já bych začal těmi týmovými. Mám Sigmu zafixovanou jako klub svrchu tabulky, takže má na to, hrát nejméně top šestku. Myslím, že to bude ambice všech, stejně tak jako porvat se o evropské poháry. A pro mě osobně je ambice hlavně to, abych byl zdravý a dařilo se mi. Což je vlastně zájem celého klubu.

Vypadá to, že už se nemůžete dočkat.

Já jsem strašně nedočkavý. Já tady právě už hustím do kondičního trenéra, ať už mě trošku vypustí. (smích) A on mi pořád říká, ať jsem trpělivý, ať vydržím. Já to moc neumím, pořád si jdu za svým, takže jsem rád, že aspoň on má trošku rozumu a brzdí mě. Ale musím říct, že to jde lépe, než jsme čekali.

Jaká byla Sigma ve vzájemných zápasech?

Strašně nepříjemný soupeř. Kluci byli výborní na balonu. V Hradci jsme to měli nastavené tak, že musíme zápas co zápas odmakat, pak přijde výsledek. V Sigmě mi kluci přijdou fotbalovější. Mají rádi balon, rozumí si s ním.

Kde se na hřišti cítíte nejlépe?

Celou kariéru jsem hrál vyloženě levého beka, ale já osobně se asi cítím nejlíp ve formaci se třemi obránci na levém stoperovi. V posledních sezonách totiž pan Kotal zavedl sestavu se třemi stopery, tak jsem to hrával zleva a cítil jsem se dobře. Měl jsem pořád návyky z beka, že jsem si občas vyrazil zaútočit, podpořit tým. A to zase pan Kotal hodně vyžadoval. Když to shrnu, je mi jedno, jestli jsem levý stoper, nebo levý bek, či wingbek.

A mluvil jste už s trenérem Janotkou o vaší roli v týmu?

Na to je čas. Pro mě je nejdůležitější dát se zdravotně stoprocentně do pořádku a pak nabrat kondici. Výpadek byl poměrně dlouhý, takže si ještě musím projít peklem, než budu naplno připravený. Potom se můžeme bavit, co budu hrát, kde budu hrát, jestli budu hrát. Do startu ligy zbývají ještě skoro tři týdny, takže uvidíme, co z toho vznikne.

Jak tak koukám, máte na sobě spoustu tetování. Má pro vás všechno nějaký význam, nebo je to spíše jen signifikantní ozdoba?

První tetování jsem si nechal udělat v osmnácti letech, byly to iniciály rodičů. A nějak jsem si to oblíbil. Každopádně jsem si řekl, že všechno, co budu kdy mít na sobě, pro mě musí mít nějaký význam. Rozhodně nejsem ten typ, co si řekne: Ty jo, tahle čmáranice se mi líbí, to chci mít. Nechci na sobě kdejaké malovánky, devadesát devět a půl procenta všech tetování pro mě něco znamená.